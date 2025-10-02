LA GARDIANA E FERDY WILD, DIALOGO TRA BRACE E RADICI

Settembre a Chia porta con sé un vento leggero che profuma di macchia mediterranea e pini marittimi, il mare si stende calmo e la luce del pomeriggio illumina il Veridia Resort, un complesso elegante che si affaccia sulla Baia di Chia. Immerso tra giardini rigogliosi e dolci colline, il resort si integra armoniosamente con il paesaggio circostante. Le sei residenze che compongono la struttura offrono camere con vista mare o sui giardini, tutte arredate con gusto e dotate di ogni comfort, mentre la spiaggia privata di Su Portu, la Torre Saracena e le dune dorate creano una cornice naturale di rara bellezza. Qui, il tempo sembra dilatarsi: il rumore delle onde, il fruscio dei pini e la luce calda del tramonto contribuiscono a rendere l’esperienza non solo gastronomica, ma immersiva e completa.

È in questo contesto che si è svolta “Brace e Radici”, la cena a quattro mani che ha unito due mondi gastronomici distinti: Francesco Costantini, chef de La Gardiana, e Alessio Manzoni, chef dell’Agriturismo Ferdy Wild nelle Alpi Orobie. Il tema della serata è l’incontro tra mare e montagna, tra costa e pascolo, con il fuoco come elemento unificante di tutti i piatti. L’evento non è solo una cena, ma una narrazione dei territori, della loro biodiversità, dei loro profumi e dei sapori, trasformando la cucina in un dialogo tra due sensibilità complementari.

Il percorso gastronomico inizia con sei assaggi d’autore, piccoli finger food che attraversano i sapori del Mediterraneo e delle Orobie. L’antipasto di Francesco Costantini propone il carpaccio di ricciola del Mediterraneo con brunoise di pomodoro, maionese d’aglio arrostito al Josper, salsa alla puttanesca e pane croccante: ogni boccone racconta la sapidità del mare e la leggerezza del fuoco, con una complessità aromatica sorprendente. Alessio Manzoni risponde con Orobie Orientali, filetto di Vacca Etik scottato con ristretto di brodo, un piatto che evoca la forza e la profondità dei pascoli lombardi, raccontando la montagna attraverso contrasti calibrati e una delicatezza inattesa.

Segue il primo piatto a firma Ferdy Wild: un riso Carnaroli Riserva San Massimo al latte con salsa di romice, fondo bruno e cacao in purezza. La tostatura, la mantecatura e la precisione della cottura esprimono la tecnica rigorosa dello chef, mentre il cacao e la romice aggiungono note amare e vegetali che bilanciano la dolcezza del latte, creando un equilibrio armonico e sorprendente. Tra i secondi, Francesco propone il tonno rosso di Carloforte scottato con barbabietola, ostriche e beurre blanc di pecora: un piatto che unisce mare e terra, dove la brace diventa interprete della materia prima, esaltandone texture e sapore. Ogni passaggio in cucina, dalla scottatura alla rifinitura del piatto, è pensato per rispettare la natura degli ingredienti e per costruire un percorso coerente.

I dessert, ideati da Carlo Spinola, chiudono il percorso con pre-dessert, babà e piccola pasticceria. Il babà, perfettamente lievitato, è soffice e aromatico, con un delicato equilibrio tra dolcezza e note agrumate che ne esaltano la leggerezza, mentre le altre preparazioni di piccola pasticceria completano il racconto sensoriale, introducendo contrasti di texture e sapore che richiamano la filosofia del fuoco e la precisione del gesto presente in tutta la serata. La selezione di vini, curata da Wild Vigneron, accompagna ogni piatto con coerenza e carattere, combinando eccellenze del territorio sardo con etichette delle Orobie, creando armonia tra mare e montagna.

La cena a quattro mani non è solo un confronto tra due cucine, ma una narrazione organica del territorio. Il Josper, al centro della cucina, trasforma ogni ingrediente in linguaggio coerente, in cui il fuoco diventa protagonista e interprete dei contrasti tra mare e montagna. Ogni portata dimostra come tecnica, prodotto e identità possano dialogare in armonia: un filo rosso lega ogni gesto, ogni sapore e ogni scelta dei due chef, facendo emergere la loro visione gastronomica.

La brigata, elemento centrale nella riuscita della serata, lavora con sinergia e precisione, trasformando la cucina in un organismo armonico. Il coordinamento tra le diverse postazioni, la cura della cottura al Josper e la gestione del ritmo della sala mostrano quanto la cucina sia un lavoro collettivo, in cui ogni componente è indispensabile. L’esperienza non si limita al piatto: è l’atmosfera in sala, l’eleganza del servizio, la luce che cala sulla baia, il rumore del mare e la brezza marina che accompagnano ogni assaggio, trasformando la cena in un’esperienza totale. Il Veridia Resort amplifica questa esperienza, offrendo spazi in cui natura e architettura si fondono. Le camere, le residenze e la spiaggia privata creano un contesto di esclusività e immersione, mentre i percorsi tra i giardini e le dune invitano a camminare, respirare e osservare, completando il racconto sensoriale iniziato a tavola. La cena diventa così un viaggio tra territori, sensazioni e sapori, dove ogni elemento contribuisce alla coerenza narrativa dell’esperienza.

“Brace e Radici” dimostra come la gastronomia possa essere ponte tra territori diversi, culture e sensibilità differenti. Francesco Costantini e Alessio Manzoni con le loro brigate hanno costruito una sinergia in cui il fuoco, il mare e le montagne si incontrano, celebrando la passione per il prodotto e l’eccellenza gastronomica. La Sardegna e le Orobie dialogano attraverso i sapori, tra profumi intensi, aromi di brace, freschezza del mare e radici dei pascoli montani, in un percorso che rimane impresso nei sensi e nella memoria di chi ha avuto il privilegio di viverlo.