LONGEVITY RETREAT: L’ALCHIMIA DELL’ALTITUDE, RESET TRA LE VETTE

Dimenticate il concetto effimero di Spa. Dalle vette cristalline delle Dolomiti alle valli segrete del Tirolo, il nuovo meridiano del benessere punta dritto a Nord, lungo quell’asse magnetico che unisce l’Alto Adige al Tirolo, dove la cura di sé sta riscrivendo le regole del lusso. Viaggiare non è più una semplice fuga estetica, ma un sofisticato protocollo di bio-rigenerazione. A confermare questa metamorfosi è la scienza: secondo un recente studio della Edith Cowan University di Perth, l’esplorazione non è solo un piacere per lo spirito, ma un potente catalizzatore biologico. Immergersi in nuovi ecosistemi e culture agisce come un “vaccino naturale”: rafforza il sistema immunitario, allena la resilienza cellulare e, soprattutto, rallenta l’orologio biologico. In questo scenario, le vette alpine diventano il laboratorio a cielo aperto di una nuova medicina preventiva: un pellegrinaggio laico tra architetture silenziose e natura primordiale, dove ogni km percorso è un investimento sulla propria longevità. Il viaggio, dunque, non è più un modo per passare il tempo, ma lo strumento definitivo per guadagnarne. Programmi anti-aging di nuova generazione, percorsi di Ayurveda e remise en forme, piani nutrizionali personalizzati e tecnologie avanzate al servizio del benessere: l’offerta si amplia ed evolve grazie a centri benessere all’avanguardia, spa energetiche, pacchetti salute individuali, accompagnati da team di specialisti. In cima alla lista dei viaggiatori c’è sempre più il proposito di sfruttare il ritiro per curare la propria forma fisica, intesa non soltanto come silhouette, bensì come equilibrio complessivo dell’intero organismo. L’obiettivo è molto semplice: stare bene a ogni età e vivere al meglio delle proprie facoltà psico-fisiche. Le giornate primaverili, con i loro ritmi più distesi e le temperature miti, rappresentano il momento ideale per intraprendere percorsi di rinnovamento fisico, alternando attività all’aria aperta a momenti di relax. Tra Alto Adige e Austria abbiamo selezionato alcune strutture che interpretano al meglio questa filosofia, affiancando al fascino della destinazione proposte pensate per trasformare il soggiorno in un’esperienza di benessere autentico. Non solo relax, ma un’opportunità concreta per ritrovare equilibrio.

PINETA NATURE RESORT

Soggiornare in uno degli chalet del Pineta Nature Resort, situato a Predaia, in Val di Non, circondato dalle maestose Dolomiti di Brenta e dal Gruppo montuoso delle Maddalene, è la base perfetta per vivere la quiete e la bellezza della montagna in chiave wellness. Il Resort è una piccola oasi di tranquillità dove, da generazioni, la famiglia Sicher ha trasformato l’accoglienza in una vera e propria arte. L’hotel diffuso ha tutte le caratteristiche del tipico borgo di montagna, basato sulla bio-architettura e pensato per immergersi nell’energia vitale della natura grazie alla Pineta Nature Therapy, che integra i principi della longevità e del benessere olistico, con l’obiettivo di aiutare a ritrovare l’equilibrio con efficaci percorsi antistress e la cucina Vital Pineta, riconosciuta Slow Food. Dai 7.000 passi quotidiani al forest bathing, dalle pratiche di meditazione all’aperto alle passeggiate consapevoli, dalle escursioni tra i fiori alpini fino ai massaggi nel cuore del bosco, dove si percepisce il suono del vento tra i rami e il profumo della resina. La struttura si rivela così il punto di partenza strategico per un longevity retreat, fatto di lunghe camminate in montagna, nei prati e alpeggi, nel bosco. Un piccolo villaggio alpino dove lasciarsi alle spalle trambusto, traffico, frenesia e godersi lo scenario in tutte le sue infinite sfumature. Collocato proprio nel cuore di una delle vallate più ampie e panoramiche del Trentino, a circa 900 metri sul livello del ‌mare, il Pineta Nature Resort soddisfa anche l’attenzione di una domanda turistica sensibile ai contenuti di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e in cerca dell’ospitalità sussurrata, quella più legata alla tradizione. Al Pineta si può sperimentare l’ebbrezza di soggiornare in un’autentica baita di montagna “privata” in mezzo al bosco o in una delle suite in uno degli chalet, costruiti seguendo i dettami della filosofia della bio-architettura per garantire una vacanza a “impatto 0”. E poi: si possono trascorrere giorni senza mai uscire dal resort, tra un bagno nella piscina a sfioro con vista sui monti, oppure rigenerandosi nella beauty farm immersa nella natura.

HOTEL PLUNHOF

All’Hotel Plunhof, in Val Ridanna, le parole d’ordine sono silenzio e connessione con la natura. Un luogo studiato su misura per disconnettersi e ricaricarsi, che propone un concetto di benessere legato alla longevità e alla vitalità, focalizzandosi sull’energia mineraria del territorio che lo ospita e sulla pace alpina. Qui l’invito è quello di investire il tempo passeggiando nel verde, praticando meditazione, leggendo un bel libro o abbracciando un albero. L’Eco-Hotel certificato, che persegue una filosofia attenta all’utilizzo delle risorse, sa regalare una “pausa rigenerante”, un biglietto verso un luogo magico in cui lasciarsi andare a un trattamento immersivo o un’esperienza meravigliosa. La Val Ridanna, infatti, è un posto ideale per potersi dedicare alle attività legate allo sport. La mattina, prima di iniziare la giornata, si può partecipare alle sessioni di yoga e meditazione e al pomeriggio esplorare le vette maestose e le verdi vallate nella splendida cornice delle Alpi Breonie Occidentali e delle montagne della Val Sarentino. Di ritorno al quattro stelle superior, il wellness e il relax giocano a fondersi con la bellezza circostante, creando un tutt’uno che fa bene al corpo, alla mente e all’anima. “Vincitore globale” ai World Luxury Hotel & Spa Awards, il Plunhof è attrezzato non solo per offrire il classico massaggio corpo o il facial anti age, ma anche trattamenti esclusivi come il Rituale Primordiale con quarzite argentea che unisce il potere della quarzite d’argento a erbe selezionate, resine e fiori della Valle Aurina, oltre all’incenso meditativo, per attivare i poteri di autoguarigione del nostro corpo, calmare il sistema nervoso, abbassare lo stress e rinvigorire il sistema immunitario. Dopo un’importante opera di restyling e ampliamento, l’hotel offre ai suoi ospiti 28 nuove suite di lusso, tutte dotate di vasca idromassaggio privata sulla terrazza, per un’esperienza di relax e benessere senza precedenti. Gli ospiti possono inoltre usufruire di una piscina di 25 metri riservata agli adulti in cerca di relax e silenzio, una nuova area benessere, anch’essa riservata agli adulti, uno Skybar con vista panoramica a 360°, un nuovissimo ristorante e tanto altro.

BIO HOTEL STANGLWIRT

Un retreat, un ritiro funzionale a coltivare la salute interiore come una pratica per aiutare nell’armonia del tutto. Che si tratti della suggestiva grotta salina a cascata, della più grande piscina privata d’Europa (210 metri quadrati) con acqua salata di sorgente o del puro relax davanti allo scintillante acquario marino negli oltre 12.000 mq di spazio benessere, il Bio-Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser (773 metri sul livello del mare), nel Tirolo austriaco, tra le Alpi di Kitzbühel e i monti del Kaiser, è un pioniere in fatto di Spa e wellness. Benessere qui non significa solo massaggi, bagni e terapie di relax ma anche i panorami spettacolari intorno, che fanno bene alla mente. Oltre ai bagni, i trattamenti si basano sulle erbe e piante locali, su elementi detox, su terapie mediche mirate. Protagonisti di primo piano sono gli efficaci trattamenti viso e corpo della linea TGC – The Good Conscious creata da Maria Hauser, la proprietaria dello Stanglwirt, e da Michaela Stieber. E nel prestigioso resort austriaco non mancano trattamenti di medical wellness firmati Dr. Barbara Sturm. La famiglia Hauser, del resto, è fedele alla filosofia del continuo miglioramento, che ha sempre dettato ogni loro scelta, con l’obiettivo di far sì che l’ospite non debba mai scegliere tra natura e lusso che qui si possono godere nella forma più pura. A rendere speciale questo hotel a cinque stelle sono poi le esperienze gourmet (ogni giorno si può scegliere tra sei Stuben destinate ai piaceri del palato); il tennis (l’hotel è stato premiato come uno dei cinque “Best Tennis Resorts” al mondo e il numero uno in Europa); il golf (con il campo prova di fronte alla struttura); il maneggio coperto, ispirato alla scuola d’equitazione viennese con 25 purosangue lipizzani. E inoltre: il giardino del fitness, le escursioni settimanali guidate in montagna; i tour in mountain bike e e-bike, il nordic walking; il personal trainer, la psicologa dello sport e i numerosi corsi, anche outdoor, tra cui yoga, pilates, aquafit ma anche Tabata, cardio tennis, stretching&relax, meridian gymnastic, e la grande novita: la nuova camera per l’allenamento ipossico (simulazione dell’altitudine). L’obiettivo: una vacanza 100% healthy, aiutando a migliorare tutti i parametri di salute e facendo, di fatto, una vera e propria opera di prevenzione.

ENGEL AYURPURA

Il desiderio di salute a lungo termine in ottica transdisciplinare, dove mente e corpo si associano al contesto spirituale e ambientale, trova la sua massima espressione all’Engel Ayurpura, il primo hotel nel cuore dell’Alto Adige che pratica l’antica saggezza della “scienza della vita” in purezza. Un luogo dove l’Ayurveda autentica si trasforma in un’esperienza di Benessere Olistico, sorprendentemente efficace per affrontare i mali moderni. Con l’obiettivo di resettare l’organismo, attivare meccanismi di purificazione e di rigenerazione, e apportare dei cambiamenti nello stile di vita di ogni ospite. In questo hotel in Val d’Ega, tra le vette maestose delle Dolomiti, il Panchakarma, l’antica pratica indiana di purificazione profonda, è il fulcro di percorsi terapeutici personalizzati, pensati per liberare il corpo dalle tossine e ristabilire l’equilibrio interiore. Guidato dal rinomato Dr. Mahajan Parth, il team medico dell’hotel crea programmi individuali che combinano terapie ayurvediche, nutrizione mirata e tecniche di rilassamento. La cucina, calibrata sui principi ayurvedici, utilizza ingredienti locali per bilanciare i Dosha e stimolare il metabolismo, senza privazioni ma con un approccio consapevole al piacere. L’atmosfera di Engel Ayurpura è un perfetto connubio tra Oriente e Occidente: solo 17 camere di design con vetrate panoramiche, una Spa ayurvedica immersa nella natura, una piscina infinity d’acqua salina riscaldata a 34°C, una sauna con vista sulle montagne, aree relax e sessioni di yoga. Ogni dettaglio è pensato per favorire un autentico processo di disintossicazione e rigenerazione, restituendo energia e leggerezza mentale. Dalle esperienze introduttive di due notti ai percorsi Panchakarma classici di una settimana, Engel Ayurpura non è solo un hotel, ma un’esperienza di longevità e consapevolezza, dove la scienza millenaria incontra il potere rigenerante della montagna e ogni soggiorno si trasforma in un viaggio verso un benessere autentico e duraturo, fisico e mentale. Non per niente è stato giudicato tra i migliori hotel benessere al mondo nella selezione 2026 di Condé Nast Traveller.