STANGLWIRT, ESTATE BIO-CHIC IN MONTAGNA

Un’esperienza eco-luxury che tocca tutti e cinque i sensi e riesce a soddisfare ogni desiderio di vacanza, in un ambiente da mille e una notte, rigorosamente lontano dalla ressa. Benvenuti in Tirolo, nel Bio-Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser (773 metri sul livello del mare), nel Tirolo austriaco, tra le Alpi di Kitzbühel e i monti del Kaiser, dove tutto è possibile, ai massimi livelli: relax, benessere, remise en forme, esperienze gourmet, sport agonistico con programmi di allenamento personalizzati e poi tennis, equitazione, nuoto, golf.

Per i più piccoli, oltre a un paradiso naturale infinito, tra prati, boschi e dolci pendii, a disposizione persino una fattoria didattica. Un borgo delle meraviglie dall’atmosfera fiabesca, a cinque stelle, dove bio fa rima decisamente con bellissimo: lo Stanglwirt, bio-hotel certificato dal 1980, nelle sue scelte ha anticipato tendenze e impostazioni green utilizzando al 100% energia pulita da piccole centrali idroelettriche, nonché da un sistema di pompe di calore a energia geotermica che permette un risparmio di 430.000 litri di gasolio all’anno. Il rispetto della natura e delle risorse è, da sempre, alla base del successo della struttura e la natura è parte integrante del resort. Negli anni 80, Balthasar Hauser il proprietario, ha avuto l’innovativa idea di coprire tutti i tetti del resort con prati, la cui manutenzione è affidata alle pecore e alle mucche della fattoria. Non solo si ha l’impressione di essere immersi nel verde ma questa soluzione ha un forte impatto in termini di sostenibilità: il tetto verde permette la regimentazione dell’acqua piovana, la riduzione delle temperature, è un ottimo isolamento acustico, favorisce la purificazione dell’aria ed è uno stimolo alla biodiversità. Gli edifici che compongono l’hotel sono costruiti interamente in legno e malte naturali. Inoltre, tutta l’acqua, sia delle piscine, delle docce e quella servita al tavolo in raffinate caraffe proviene dalla propria sorgente ed è pluricertificata.

Lo Stanglwirt è un luogo dove è “sempre vacanza”, in qualunque stagione, proprio grazie alla vastissima offerta di attività e servizi. Oltre a spaziose camere family, le famiglie hanno a disposizione un grande spazio con oltre 1.000 mq con piscine e grandi scivoli (compreso uno scivolo di 120 metri e un gigantesco schermo per guardare film d’animazione giocando in acqua). Un’ampia area relax offre la possibilità di rilassarsi tutti insieme, e nella zona wellness dedicata alla famiglia, al contrario delle normali saune austriache, è d’obbligo indossare il costume. Questo fa sentire a proprio agio molti ospiti non abituati alla tradizione nordica della sauna senza indumenti. Non manca poi un Mini Club (dai 3 anni in poi), dove i bimbi con lo staff di animazione (dalle ore 9.30 alle ore 17.00), esplorano un programma fitto di laboratori, atelier e passeggiate.

A loro disposizione c’è anche un’intera Fattoria didattica con un fienile, coniglietti da coccolare, caprette e pecore a cui dar da mangiare. Non manca un piccolo orto di cui si prendono cura i giovani ospiti e accanto un parco giochi tra gli alberi con scivoli, casette sospese e altalene. Inoltre, per i piccolissimi, da 1 a 3 anni, c’è la “Krabbelstube”, un nido dove preparate educatrici accolgono e intrattengono i bimbi dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

La massima espressione dello sport, dal tennis all’equitazione

Chi ama la vacanza attiva, allo Stanglwirt non rimane deluso. A partire dalla prestigiosa Peter Burwash Academy con campi da tennis all’interno con luce naturale (6) e all’esterno in terra battuta (8), tanto che l’hotel è stato premiato come uno dei 5 “Best Tennis Resorts” al mondo e il numero 1 in Europa dal sito americano tennisresortsonline.com. Lo Stanglwirt propone un ricco calendario di appuntamenti per gli appassionati di tennis, tra cui sessioni di allenamento intensivo PBI World Tennis Camp (15-21 giugno 2025) o il camp professionale d’allenamento Tennis For Life (22-28 giugno, 29 giugno-4 luglio e 31 agosto-5 settembre). Da segnare in agenda il torneo di tennis ATP Generali Open nel Tennis Club di Kitzbühel dal 19 al 26 luglio, su terra rossa. Nel maneggio coperto, ispirato alla scuola d’equitazione viennese, guidati da qualificati istruttori si montano 25 magnifici purosangue lipizzani che possono essere cavalcati anche in splendide passeggiate nei boschi dei dintorni. Accanto all’hotel c’è l’ampio campo prova di golf che gode sullo sfondo della vista sull’imponente Wilder Kaiser dove professionisti della Stanglwirt Golf Sport Academy svelano trucchi e aiutano a perfezionare la tecnica senza rinunciare al divertimento. E poi ci sono corsi di yoga, pilates, stretching, aqua aerobics e il nuovissimo campo da padel senza dimenticare l’infinita rete di sentieri nella natura per la corsa e la mountain bike. Perché ciascuno, allo Stanglwirt, può provare ogni giorno un nuovo sport o praticare la propria attività preferita.

Wellness al top, tra spa, piscine, relax e trattamenti

Sono la profonda immersione nella natura e la spensieratezza che si respira nella struttura a caratterizzare una vacanza allo Stanglwirt. Ma anche le esperienze a tema wellness. A disposizione degli ospiti ci sono oltre 12.000 mq di benessere (di cui 1.000 per i più piccoli), che comprende il mondo delle piscine: quelle al coperto, fra i massi calcarei del massiccio del Wilder Kaiser e l’acqua di sorgente certificata, la grotta salina, la piscina salina coperta di 50 mq, una piscina all’aperto di 210 mq con acqua salina a 37°C, una piscina sportiva all’aperto con corsie da 25 metri per i nuotatori, con acqua a 28°C e cronometro Omega, senza dimenticare l’universo delle saune da cui si accede a un laghetto naturale balneabile.

Il Bio-Hotel Stanglwirt è sempre stato un pioniere in fatto di Spa e benessere. Protagonisti gli efficaci trattamenti viso e corpo che attirano celebrità da tutto il mondo. Il prestigioso resort austriaco ha lanciato la propria linea di trattamenti skincare TGC – The Good Conscious, sinonimo di sostenibilità e salute della pelle, oltre che di cura ai massimi livelli. Insieme alla rinomata esperta di cosmetica Michaela Stieber, Maria Hauser, proprietaria e manager dello Stanglwirt, ha sviluppato la gamma di prodotti per la pelle che combina ingredienti collaudati in una armonia altamente efficace e garantisce effetti immediatamente visibili.

Priva di parabeni, oli minerali, siliconi, PEG, OGM e allergeni, ma con principi attivi purissimi, la linea migliora visibilmente la struttura e l’elasticità della pelle e ne rallenta il processo di invecchiamento. TGC è un marchio cosmetico altamente innovativo di ultima generazione con una formula unica che non lascia nulla al caso – nemmeno per quanto riguarda il packaging. Confezionati in contenitori airless ecologici, i prodotti sono completamente protetti e non necessitano dell’aggiunta di conservanti. Perfetto per l’estate il trattamento TGC Oxygen Booster, che rigenera e idrata in profondità la pelle grazie all’azione sinergica dell’ossigeno e dell’acido ialuronico a basso peso molecolare, dosati alla perfezione.

Eno-gastronomia alpina di classe

Ogni giorno allo Stanglwirt si può scegliere tra sei Stuben destinate ai piaceri del bicchiere e del palato con materie prime tutte a filiera cortissima e in gran parte di propria produzione. Già il buffet della colazione è un’esperienza: con formaggi, burro, ricotta e yogurt bio realizzati con il latte delle mucche di proprietà, marmellate fatte in casa, miele, pane, dolci tipici e tradizionali curati dallo chef, frutta fresca e una ricca area salata. A pranzo si mangia “à la carte”, mentre per la sera si ha solo l’imbarazzo della scelta: si può scegliere tra diverse soluzioni dalla storica “Stangl-Alm”, la baita tutta in legno dove si cena a lume di candela fino a una delle romatiche Stuben rivestite di legno, del ristorante principale. Nel suggestivo Gasthof Stanglwirt, con 400 anni sulle spalle, è possibile sperimentare alcuni piatti tipici tirolesi mentre uno spuntino leggero o un dolcetto si possono sempre trovare nel Kamin Bistro, dove si può pranzare in completo relax anche in accappatoio. Drink e cocktail vengono serviti nel Bar dell’hotel, l’Auf der Tenne, situato nello storico edificio in pino dove oltre 40 anni fa sorgeva il deposito di fieno e grano della struttura, con vista aperta sul maneggio coperto dei nobili cavalli Lipizzani. Che è anche il cuore pulsante dell’hotel, il luogo dove viaggiatori internazionali e nottambuli amano ritrovarsi. Qui si possono sorseggiare fantasiose creazioni come il cocktail Arolla Pine, accompagnato da pancetta essiccata all’aria e formaggio alpino del pascolo privato Stangl Alm o Edelweiss, servito su un labirinto di pietre. Haybath è invece un bicchiere di latticello schiumoso, servito su un letto di paglia.

Come arrivare: si percorre l’autostrada A22 in direzione Brennero, successivamente l’autostrada A13 e la A12 (Austria), passando da Innsbruck, fino a Woergl. Dopodiché si prende la strada ordinaria verso Kitzbühel (che dista circa 100 km da Innsbruck).

Tariffe: a partire da 300 euro per persona in camera doppia classica compresa la prima colazione e accesso a tutta l’ampia proposta benessere.