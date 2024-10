TRENTINO E ALTO ADIGE, VACANZE IMMERSI NELLA NATURA

Chi ama sciare, andare con le ciaspole nella neve, sfrecciare con lo slittino o godersi la natura imbiancata aspetta tutto l’anno questo momento ma anche chi è meno sportivo ha tante ragioni per attenderlo. Dall’Alto Adige al Trentino, ecco tre nuove strutture da sogno immerse nello spettacolo bianco, dove programmare una suggestiva fuga invernale da soli, in coppia o con tutta la famiglia. E godersi sciate senza fine, paesaggi incantati e lente ciaspolate nei boschi, assaporando delizie culinarie tipiche e programmi wellness ineccepibili, stabilendo una connessione magica con la montagna più autentica. Le parole d’ordine, in questo contesto, sono relax e me-time, rimedi preziosi e indispensabili per curare mente e corpo e ritrovare serenità.

MARIA ADVENTURE FAMILY HOTEL & LODGE

Una vacanza a Obereggen è un’esperienza completa, capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, regalando ricordi preziosi e un’energia rinnovata. E al centro di questa esperienza, c’è il Maria Adventure Family Hotel & Lodge, a soli 30 minuti dal cuore pulsante di Bolzano: un rifugio accogliente dove la tradizione si fonde con la modernità e l’ospitalità genuina fa sentire ogni ospite parte di una grande famiglia. Qui, i più piccoli sono i veri protagonisti, coccolati e viziati come piccoli imperatori, mentre i genitori si godono momenti di meritato relax, con la serenità di sapere che i loro piccoli esploratori sono al sicuro e si divertono in un ambiente stimolante e protetto.

Grazie agli impianti di risalita situati proprio davanti alla porta dell’hotel, d’inverno si parte alla scoperta del comprensorio Ski Center Latemar, con i suoi 50 km di piste che collegano Obereggen a Predazzo e Pampeago e una rete di circa 100 km di incredibili itinerari invernali. Oltre alla splendida posizione c’è più di un motivo per alloggiare al Maria Adventure Family Hotel & Lodge se si hanno dei figli piccoli. Il principale è l’assistenza bambini e neonati (a partire dagli otto mesi), il menu dedicato e un ricchissimo programma di animazione creativo per bambini e ragazzi dal pomeriggio alla sera, oltre alla piscina panoramica indoor. Il Maria Adventure Family Hotel & Lodge conta 23 camere anallergiche, moderne e spaziose, perfettamente studiate sia per brevi vacanze che per soggiorni più lunghi. Dalla colazione alla merenda del pomeriggio, fino alle quattro portate del menù serale, la proposta culinaria dell’hotel è un viaggio gourmet nelle specialità dell’Alto Adige. E dopo una giornata attiva nella natura o sugli sci a Obereggen ci si può concedere una pausa di relax nel centro benessere che vanta la biosauna, il bagno di vapore salino e aromatico e la sauna finlandese. Oppure, farsi coccolare con un massaggio rigenerante e un trattamento cosmetico.

HOTEL VIOZ – FAMILY HOTEL & APARTMENTS

Immerso nella maestosità del Parco Nazionale dello Stelvio, in Val di Sole, a pochi passi dagli impianti di risalita della Skiarea Pejo 3000, l’Hotel Vioz, dal 1925, rappresenta un’icona dell’ospitalità familiare, offrendo un’esperienza autentica e accogliente di “casa lontano da casa”. Attraverso un’attenta ristrutturazione che ha interessato gran parte della struttura, l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments si presenta oggi in una veste contemporanea, pur conservando l’anima e il fascino della sua tradizione. L’hotel, per vocazione, ha sempre dedicato attenzioni speciali alle famiglie e ai bambini, offrendo loro una serie di servizi, dall’ampio parco giochi privato alle gite e alle attività a tema per arrivare al Baby, Mini e Junior Club.

Dopo aver rinnovato la reception, la hall, l’elegante bar-bistrot e alcune stanze, la grande novità del 2024 è l’apertura della nuova e magnifica area wellness: 700 mq di raffinatezza con vista sulle montagne della Val di Sole, uno scenario unico che contribuisce a quel benessere totale di corpo, anima e mente tanto ricercato dagli ospiti. Cuore del progetto sono le due piscine interne riscaldate per i bambini e la piscina riscaldata per gli adulti, interna ed esterna, di 100 mq. L’Hotel Vioz mette a disposizione degli ospiti 35 camere e 10 nuovissime Family Apartsuite per famiglie, caratterizzate da arredi in legno di design, in grado di ospitare da 2 fino a 6 persone, con cucina e spazi ampi e ben attrezzati. Per completare al meglio una vacanza di benessere, nei pressi del Vioz ci sono anche le Terme di Pejo, tra le più famose terme di montagna, celebri per l’acqua termale.

PINETA NATURE RESORT WELLNESS & SPA

Immerso nel suggestivo scenario della Val di Non, ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, il Pineta Nature Resort ridefinisce l’esperienza invernale in montagna, coniugando l’essenza autentica del borgo alpino con un approccio innovativo al benessere. Spazi dedicati al relax, immersi nella quiete della montagna, invitano a ritrovare l’equilibrio interiore, mentre l’energia della natura circostante ispira nuove avventure, tra ciaspolate o passeggiate nei bianchi boschi. Il Pineta è un hotel diffuso realizzato per soddisfare l’attenzione di una domanda turistica sensibile ai contenuti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Qui si può sperimentare l’ebrezza di soggiornare in una autentica baita di montagna “privata” in mezzo al bosco o in una delle suite in uno degli chalet, costruiti seguendo i dettami della filosofia della bio-architettura per garantire una vacanza a “impatto 0”. Relax è la parola magica che viene naturale associare a una vacanza al Pineta. Non solo la quiete e l’effetto terapeutico della natura che lo circonda, ma anche i 1.200 mq della Pineta Nature SPA, posta fisicamente al centro della struttura, il posto giusto dove scollegare la mente e far riposare i muscoli, meglio se dopo aver praticato qualche attività outdoor nella neve. Fa parte della proposta benessere la nuovissima Infinity Pool riscaldata con vista privilegiata sulle Dolomiti di Brenta, grande novità della stagione invernale 24/25, che invita al relax e a prendersi del tempo per contemplare il paesaggio unico che la circonda. L’offerta eno-gastronomica, uno dei pilastri “storici” del Pineta, pone l’accento sulla territorialità e sulla reperibilità delle materie prime a Km zero.