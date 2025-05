FAMILY RETREAT IN MONTAGNA, ESTATE ALL’INSEGNA DEL BENESSERE CONDIVISO

Programmare un viaggio in montagna con i bambini spesso può rivelarsi faticoso, proprio come una ripida salita. Purtroppo, non sempre il risultato ripaga gli sforzi dei genitori o soddisfa le loro aspettative. Una vacanza estiva nei family hotel tra i monti, che garantiscono servizi plasmati sulle esigenze dei bambini e degli adulti, rappresenta la soluzione ideale per chi in ferie sogna di unire il calore e la praticità di casa con il lusso e le comodità di un albergo. E tutto, finalmente, diventa semplice.

Dire “family hotel” in Italia significa far volare subito il pensiero verso due zone ben precise del Nord, il Trentino-Alto Adige e, subito oltre il confine con l’Austria, il Tirolo. È infatti in questa piccola, splendida porzione di terra che si concentrano gli alberghi che offrono proposte davvero ideate per soddisfare le esigenze dei bambini e, di conseguenza, dei loro genitori. Oggi questi hotel garantiscono servizi che vanno ben oltre il semplice “mini club”: dagli arredamenti delle stanze a misura dei più piccoli alle attività sportive e artistiche a loro dedicate, dalla cura nella preparazione del cibo alle zone della Spa aperte a tutte le fasce di età. Se i “protagonisti” del soggiorno sono i bambini, non mancano però le attenzioni rivolte ai loro genitori, come le aree benessere “adults only” o il programma di escursioni dedicato ai più grandi.

Ecco cinque strutture in Alto Adige, Trentino e in Tirolo perfette per una piacevole vacanza estiva in cui i genitori possono davvero ritagliarsi dei momenti di libertà durante la giornata per dedicarsi a se stessi o alla coppia senza sensi di colpa, sapendo che i loro bambini, nel frattempo, stanno vivendo momenti indimenticabili di divertimento e di crescita che porteranno per sempre nel cuore.

Maria Adventure Family Hotel & Lodge

Obereggen, Alto Adige

Sono tanti gli hotel che assicurano ai propri clienti di poter godere di un soggiorno sentendosi come a casa. Maria Family Hotel & Lodge mantiene questa promessa, rivolta in particolare alle famiglie. L’albergo, parte della rete Familien Hotels dell’Alto Adige, del circuito europeo Kinderhotels e del Mountain Bike Holidays, è infatti un vero rifugio per grandi e piccini ai piedi del Latemar, nel cuore delle Dolomiti. Le 23 camere calde e accoglienti, tutte in tipico stile tirolese e gran parte delle quali con zona separata per i bambini, hanno tutte a disposizione spondine, baby monitor, riduttore e accappatoi in taglia “mini”. Per le famiglie che preferiscono un soggiorno all’insegna della flessibilità e della discrezione sono perfetti i nuovi eco appartamenti immersi nella natura del Maria Lodges, realizzato in legno massiccio, che fanno del lusso e della privacy il loro punto di forza. L’aparthotel ospita 10 appartamenti di varia tipologia, tra cui le “Alpine Family”, vere oasi di pace e riservatezza per adulti e bambini, che possono ospitare fino a 6 persone. Gli ospiti che preferiscono una vacanza più intima e scelgono di soggiornare negli appartamenti possono comunque approfittare di una serie di servizi “a domicilio”, come la colazione servita direttamente in camera, il servizio spesa o preparazione panini o l’Inhouse Dining, con piatti della tradizione preparati da uno chef chef personale nel proprio appartamento o serate private con barbecue. Chi, invece, non volesse rinunciare alle comodità dell’hotel, può avere comunque accesso a tutte le attività della struttura principale, tra cui l’assistenza ai bambini, anche piccolissimi: il servizio di babysitting, infatti, è attivo per i bimbi dagli 8 mesi di età. Per bambini e i ragazzi è attivo un ricchissimo programma di animazione creativo, dal pomeriggio alla sera. I più “temerari” possono anche cimentarsi nell’arrampicata, grazie agli Adventure Camp, mentre per agli aspiranti nuotatori è dedicato il corso di nuoto della Freds Swim Academy, grazie a cui impareranno a muovere le prime bracciate o perfezionare gli stili.

Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments

Val di Sole, Trentino

Passeggiate semplici, perfette da percorrere anche con il passeggino, sentieri escursionistici, laghi incantanti e avventurosi ponti tibetani, rafting: la Val di Sole è davvero la meta perfetta per una vacanza estiva con i più piccoli. E l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments, a Peio Fonti, è l’albergo ideale dove soggiornare in famiglia. Situato a 1.400 metri d’altezza e immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, l’Hotel Vioz accoglie i propri ospiti da un secolo esatto nelle sue 35 camere e nelle 10 nuovissime Family Apartsuite, tutte affacciate sulle incantevoli montagne del gruppo Ortles-Cevedale, che ospitano fino a 6 persone.

La parola d’ordine, in questo caso, è libertà: l’ospite può scegliere tra la formula hotel, con la mezza pensione e tutti i servizi forniti dall’hotel, oppure optare per la formula residence, senza pasti inclusi e con meno servizi.

In questi cento anni il calore e l’ospitalità che caratterizzano da sempre questa struttura sono rimasti immutati, e l’hotel, protagonista di una armoniosa e costante operazione di restyling, è ancora oggi un vero punto di riferimento nella zona per tutte le famiglie che lo scelgono per trascorrere momenti all’insegna del relax. Circondato da un parco di 30mila metri quadri, il Vioz, che fa parte dei My Family Hotel, il club dei Family Hotel del Trentino, offre una specifica gamma di servizi dedicati ai bambini, a tutte le ore del giorno: il Baby Club, che accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni e mezzo, e il Mini Club, per quelli dai 3 anni e mezzo in su, sono infatti attivi al mattino, al pomeriggio e dopo cena dalla domenica al venerdì, in modo da lasciare ai genitori la possibilità di ritagliarsi qualche ora di relax in qualsiasi momento della giornata, magari nella nuova e raffinata area wellness (dove, in ogni caso, anche i più piccoli possono concedersi un bagno nelle due piscine interne riscaldate, una delle quali per piccolissimi), o nella Spa Aphrodite, riservata gli adulti. Ogni giorno grandi e piccoli possono cimentarsi in una diversa passeggiata organizzata dall’hotel alla scoperta di cervi e caprioli tra i boschi o nelle fattorie didattiche, mentre ai bambini è riservata una delle attività che riscuote più successo tra i piccoli esploratori: la Notte in tenda, che offre ai bimbi dagli 8 anni l’opportunità di dormire in una tenda da 10 posti, situata a pochi passi dall’hotel, e raggiungere i genitori solo al mattino. Sempre ai più grandicelli è dedicato il Junior Club, con tante attività sportive organizzate ad hoc nel campo polifunzionale del Vioz, mentre i più piccoli potranno cimentarsi tra i giochi in legno e ad acqua del parco giochi privato.

Schneeberg Family Spa Resort

Val Ridanna, Alto Adige

Un’oasi magica per famiglie, custodita come un gioiello prezioso tra le cime suggestive e imponenti della Val Ridanna, una zona dell’Alto Adige dalla bellezza selvaggia e incontaminata ancora lontana dai grandi flussi di turisti: Schneeberg Family Spa Resort è molto più di un semplice family hotel. Da oltre 45 anni questo borgo, studiato ad hoc per le esigenze dei piccini, e quindi anche dei grandi, accoglie le famiglie che vogliono staccare la spina e riscoprire il piacere dei piccoli momenti trascorsi con i propri cari. Le passeggiate attorno all’hotel sono semplici e permettono a tutti di raggiungere panorami mozzafiato con camminate adatte a tutte le età, ma chi è alla ricerca di un soggiorno puramente all’insegna del relax e del divertimento in famiglia qui è nel posto giusto. Tutto in questo hotel a 4 stelle completamente eco-friendly “ruota” intorno ai bimbi che avranno solo l’imbarazzo della scelta per le attività messe a disposizione in ogni momento della giornata. Il vero fiore all’occhiello della struttura è la Family-Acquapark BergiLand, un mondo acquatico dedicato ai più piccoli con quattro scivoli d’acqua, tra cui il mega scivolo con Infinity Jump – unico in un hotel, piscina e sauna per bambini e piscina per i neonati.

Ma in un solo giorno i piccoli ospiti dello Schneeberg potranno anche testare le proprie doti da climbers arrampicandosi sulla parete attrezzata interna, dar da mangiare e coccolare cavalli, pony, alpaca, pecore, capre, conigli e pavoni della nuova fattoria didattica privata o partecipare a un rally di go- kart. I bambini “impazziranno” anche sfidandosi sulla pista da bowling, partecipando alle attività quotidiane del mini-club, riservato agli ospiti da 3 a 12 anni e aperto 7 giorni su 7, e soprattutto, mettendosi alla prova nelle nuovissime ValoArena e ValoJump, due attrazioni immersive di mixed reality di ultima generazione pensate per i bambini, ma apprezzatissime anche dai loro genitori… Per non parlare delle attività all’aperto: nell’immenso giardino dell’hotel i bambini hanno a disposizione un grande parco giochi, un laghetto naturale e ampia area all’aperto, un campo sportivo multifunzionale e un lago da gioco. E siccome – si sa – “bimbi felici, grandi felici”, mentre i più piccoli sono impegnati a divertirsi, i genitori possono ricaricare mente e corpo nell’area wellness e Spa, di oltre 10.000 mq, compresa la Spa adults only, 2.000 mq di puro relax con piscina interna a sfioro lunga 25 metri, saune textile-free e bagno turco.

Alpin Family Resort Seetal ****S

Kaltenbach, Zillertal (Austria)

Con i suoi spettacolari parchi giochi in quota e le migliaia di chilometri di sentieri per bici e mountain bike, la Zillertal, a soli 40 km da Innsbruck, è una valle del Tirolo austriaco perfetta sia in estate che in inverno per le vacanze con i bambini. Un indirizzo di riferimento da sempre apprezzatissimo dalle famiglie è il Seetal Alpin Family Resort ****S, membro del “Family Select Hotels”. L’hotel è situato a Kaltenbach, all’inizio della valle, in una posizione panoramica suggestiva e soleggiata. Qui il relax è garantito per tutti, anche per i neo-genitori: i bebè possono infatti essere affidati a uno staff di educatori professionisti già a partire dai tre mesi, in modo da permettere ai genitori di ritagliarsi in tutta tranquillità qualche ora di “libertà” in una fase delicata e stancante della vita. Ricchissimo di proposte è poi il programma studiato dal personale del Baby club per i piccoli fino a quattro anni e da quello del Kids club, con proposte rivolte ai più grandicelli: tra queste, le passeggiate notturne con le torce, le visite alla piccola fattoria didattica o le gare di nuoto nel laghetto balneabile. I bambini hanno a disposizione uno sconfinato parco giochi all’aperto di 20mila mq tutto da esplorare, con un trampolino gigante e la torre di arrampicata, amatissima dai più coraggiosi. Sia a pranzo che a cena ai piccoli ospiti è riservato un apposito buffet, con piatti golosi e preparati con i migliori ingredienti. In alternativa, i bambini per mangiare possono essere seguiti e sorvegliati dagli animatori, mentre i genitori si godono il pasto in tutta tranquillità o si concedono una fuga di coppia nei 1.000 mq della Spa interna e nei 500mq di quella esterna, dove avranno a disposizione 5 saune, fitness room, tre piscine, di cui una coperta, e un laghetto balneabile. Il Seetal è perfetto anche per i ragazzi, che potranno socializzare al Teen club, dove troveranno attività studiate ad hoc per gli adolescenti, o, se sportivi, potranno cimentarsi nel rafting, nel canyoning, nell’arrampicata o sperimentare uno degli svariati percorsi in mountain bike.

Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian

Sillian, Tirolo (Austria)

Concedersi un soggiorno al Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian significa concedersi una vacanza a casa di amici: per tutta la durata del soggiorno gli ospiti troveranno infatti un ambiente elegante ma informale, personale gentile che parla italiano e un clima familiare che conquisterà subito grandi e piccini. Situato ai piedi delle Dolomiti tirolesi e del Parco Nazionale degli Alti Tauri, in una posizione strategica, a soli 5 km dal confine con l’Italia, lo Sporthotel Sillian è perfetto per le famiglie più “dinamiche”, amanti dell’attività fisica, che qui troveranno un vero Eldorado per lo sport, ma che allo stesso tempo non rinunciano al relax. A pochi passi dall’hotel passa infatti la Drauradweg, la famosissima ciclabile della Drava, che grazie alla sua pendenza ridotta è perfetta anche per i bikers alle prime armi: i bimbi potranno quindi muovere i primi passi sulle due ruote in tutta sicurezza. Naturalmente, sono moltissimi i servizi della struttura, che fa parte dei “Nidi familiari tirolesi” dell’Ente per il Turismo del Tirolo che certifica le strutture family friendly di qualità, rivolti ai piccoli. Dalla domenica al venerdì, dalle 9 alle 21, i bambini potranno essere infatti affidati alle mani e ai sorrisi esperti del personale del Päpi Kinderclub, il club per bambini dai 3 anni di età, che è stato da poco rinnovato. Il personale, che parla italiano e accoglie i piccoli anche durante il pranzo o la cena, organizza giochi sia indoor che nel nuovo parco giochi naturale per bambini con trampolini, scivolo, area giochi con la sabbia e collina, ad attività più strutturate, come i laboratori creativi, i corsi di cucina o le gite nei dintorni, a piedi o in bicicletta. Tra le escursioni imperdibili per le famiglie, quella al Wichtelpark Sillian, arricchito nel 2025 da una nuova attrazione: il sentiero degli gnomi della foresta che, attraverso 7 stazioni, permette a grandi e bambini di cercare e trovare il tesoro perduto dei “folletti”. L’hotel è perfetto anche per i teen, che trovano uno specifico programma per “ragazzi cool”. Dopo le fatiche di camminate, passeggiate o pedalate, le famiglie potranno rigenerarsi nei 3.000 mq della Spa, di cui una parte è dedicata proprio ai piccoli. Ad attendere i bimbi, oltre a una sauna in cui potranno rilassarsi insieme ai genitori, ci saranno una piscina separata con scivolo e una piscina per piccolissimi con scivolo a forma di elefante.