SCHNEEBERG FAMILY SPA RESORT, OASI ALPINA DI GIOCHI E AVVENTURE

Un borgo vacanze in grado di soddisfare ciò che, apparentemente, sembra inconciliabile: dalla voglia dei più piccoli di esplorare e sfogarsi a stretto contatto con la natura agli adulti che desiderano rilassarsi in zone “adults only” pensate per il loro relax e la massima distensione. Un giardino incantato con giochi in legno, interagire con pony, conigli e caprette che scorrazzano liberi, tuffarsi in un parco acquatico pensato per ogni età, dai neonati agli adulti: qui tutto è possibile, in tutta sicurezza. I genitori trovano invece il rifugio perfetto in un’area esclusiva con una piscina interna a sfioro e una selezione di trattamenti benessere per rigenerare mente e corpo.

Ma lo Schneeberg è molto più di un semplice villaggio vacanze tra le montagne. È un luogo dove il tempo sembra rallentare, permettendo alle famiglie di ritrovarsi e scoprire il piacere delle piccole cose: una passeggiata nei boschi, un picnic in montagna o scegliere di fare una tranquilla gita in barca a remi sul lago che circonda l’hotel. Qui anche i genitori più sedentari riscoprono la gioia di camminare, portando i bambini sulle spalle fino a un rifugio per una meritata sosta.

Microcosmo di divertimento tra le vette della Val Ridanna

La primavera è il periodo perfetto per concedersi una vacanza, soprattutto se la destinazione è la splendida Val Ridanna, in Alto Adige. A. 1.417 metri di altitudine, nel cuore di un paesaggio che si risveglia con colori e profumi unici, la natura regala un’atmosfera magica e rilassante, capace di affascinare grandi e piccini. Proprio in questa valle incantata, circondata dall’imponente massiccio del Monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (da cui il nome tedesco Schneeberg), sorge lo Schneeberg Family Spa Resort, un’elegante struttura a 4 stelle completamente eco-friendly. Ma soprattutto: un luogo dove ogni giorno è un viaggio in un mondo diverso, pensato per regalare emozioni sempre nuove e trasformare ogni momento in un ricordo prezioso.

Allo Schneeberg, la natura diventa il più grande dei parchi giochi, un teatro a cielo aperto, dove i bambini sono gli attori protagonisti di una commedia sempre diversa. Possono esplorare il bosco, inventare avventure all’aria aperta, scoprire le creature che popolano il giardino o lasciarsi trasportare dalla fantasia in spazi sicuri e stimolanti. Lontani dalla routine, possono correre senza pensieri, costruire storie fantastiche e vivere esperienze che accendono la loro curiosità. Avvolto da un immenso prato verde, questo resort è un vero rifugio dove il relax e il divertimento si fondono armoniosamente.

Un’area wellness e Spa di oltre 10.000 mq e la zona Adults Only

Il cuore pulsante della struttura è la straordinaria area wellness e Spa di oltre 10.000 mq, tra le più grandi dell’Alto Adige, con piscine indoor e outdoor sempre riscaldate, perfette per immergersi nel relax in qualsiasi stagione. Ma il vero spettacolo è per i più piccoli: il Family-Acquapark BergiLand è un universo acquatico da esplorare, con uno scivolo a spirale, una piscina e una sauna per bambini e una piscina per i neonati, oltre a un angolo avventura con un castello e una galleria scavata nella roccia. Un luogo dove giocare, sguazzare e divertirsi in totale libertà, senza disturbare il relax degli adulti. Che, invece, possono rifugiarsi nella spettacolare area Adults Only di ben 2.000 mq, con una piscina interna a sfioro lunga 25 metri, saune textile-free, bagno turco, uno spazio relax sul rooftop, dove godere di una vista a 360 gradi sulle cime circostanti della Val Ridanna, e una vasta gamma di trattamenti benessere che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”.

Il giardino incantato

All’esterno, l’immenso giardino si trasforma in un vero teatro a cielo aperto, popolato da pony, conigli, caprette e un laghetto balneabile per escursioni in barca. Tra giochi in legno e angoli profumati di erbe aromatiche, la natura diventa un elemento fondamentale, un compagno di giochi e un maestro di vita. I bambini trovano un mondo da scoprire, dove ogni angolo nasconde una nuova avventura, ogni sentiero invita all’esplorazione e ogni giornata si trasforma in un racconto fatto di fantasia, emozioni e libertà dove la ripetizione non esiste.

E se il cielo si copre di nuvole? Il divertimento si sposta all’interno, con le innovative ValoArena e ValoJump, due attrazioni di mixed reality di ultima generazione che fondono tecnologia e movimento in un’esperienza coinvolgente. E poi c’è il miniclub, attivo sette giorni su sette, dove ogni giornata è una storia nuova da vivere. Inoltre, ogni settimana il team di animazione propone un programma ricco e variegato, con attività per bambini (dai 3 anni in su) e ragazzi, tra cui soft-play, mini go-kart, bowling, una palestra di roccia e tanti laboratori creativi. Quando arriva l’ora di ritrovarsi a tavola, l’attenzione non manca: dall’accoglienza calorosa agli spazi progettati a misura di bambino, fino a un’offerta gastronomica variegata che spazia dalle serate culinarie a tema alla pizzeria ai piatti tipici altoatesini.

Sostenibilità al cuore dell’esperienza

A rendere il tutto ancora più affascinante è il focus sulla sostenibilità, un elemento essenziale per chi si trova immerso in un ambiente naturale di tale splendore. La famiglia Kruselburger, grazie a un impegno costante in questo ambito, ha saputo raggiungere questo equilibrio. L’approvvigionamento energetico dell’hotel e dell’area wellness è infatti a impatto zero, grazie all’uso di materiali rinnovabili e soluzioni a basso impatto climatico. Inoltre, la centrale idroelettrica e quella di teleriscaldamento, alimentata a cippato ricavato da legno residuo e di scarto, sono di proprietà della struttura e non solo forniscono energia, ma condividono l’energia in eccesso con la valle.

Le escursioni da non perdere

Salendo con gli impianti di risalita Racines – Giovo, si raggiunge il Mondo Avventura Montagna, un percorso tematico pensato per i più piccoli. Un’escursione facile e adatta a tutti, con 16 stazioni interattive che regalano un’esperienza ludica e formativa immersa nel verde. Il sentiero, ad anello, percorribile anche con passeggino e della durata di circa 1 ora e mezza, si snoda tra attrazioni affascinanti: la malga dei bambini con gli animali, un rigenerante percorso kneipp e il suggestivo grande tronco cavo, tutto da esplorare. Ma il vero gioiello è il Bosco Avventura, un’area gioco dove i bambini possono scatenarsi tra scivoli lunghissimi, percorsi di arrampicata, un laghetto con zattera e tanto altro, mentre i genitori si rilassano su comodi sdraio. Per un’esperienza diversa dal solito, il Sentiero a Piedi Scalzi (partenza da Maso Pulvererhof, a Racines) è un’opzione imperdibile. Qui si cammina senza scarpe su superfici naturali come sassolini, trucioli di legno e tronchi d’albero, testando l’equilibrio e stimolando i sensi. Dopo 400 metri, il percorso conduce a un’area kneipp dove è possibile rinfrescarsi nelle acque cristalline di un torrente. Per chi ama i paesaggi mozzafiato, le Cascate di Stanghe sono infine una tappa obbligatoria. Si parte dal paese di Stanghe (durata: circa 1 ora e mezza) e si entra in un incredibile canyon scavato nel marmo bianco attraversando ponti sospesi, passerelle e scalinate, con scorci spettacolari su cascate impetuose e pareti rocciose vertiginose. Il percorso, interamente in salita con un dislivello di 210 metri, regala emozioni a ogni passo. Arrivati in cima, ci si può rilassare al Gasthof Jaufensteg, l’unico ristorante della zona, oppure scegliere di tornare a valle con un sentiero più agevole o un bus navetta.

Come arrivare: lo Schneeberg si raggiunge dal Brennero o da sud dall’autostrada A22. Si esce a Vipiteno, direzione Val Ridanna: dopo soli 15 km si arriva all’hotel.

Offerta “Magia di Primavera”: soggiorno di 3 notti (da giovedì a domenica) o 4 notti (da domenica a giovedì) con la formula All-Inclusive Light più un buono da 20 € a camera da utilizzare nella beauty farm, a partire da 350 euro. Valido dal 4 al 29 maggio 2025.