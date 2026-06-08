BIO-HOTEL STANGLWIRT, IL SEGRETO DEL SALE FOSSILE DI BAD REICHENHALL

C’è un piacere sottile, squisitamente estivo, nel lasciarsi andare alla gravità zero, abbandonando il corpo all’abbraccio terapeutico dell’acqua salata. Un rituale di puro distacco che allo Stanglwirt si accende di una magia antica: il sale utilizzato non è un sale qualunque, ma la preziosa firma di Bad Reichenhall, storica perla termale della Baviera. Un elisir di bellezza e rigenerazione che custodisce il segreto di un mare primordiale di 250 milioni di anni fa. Rimasto protetto per ere geologiche nel cuore profondo delle Alpi Bavaresi, questo giacimento fossile si trasforma oggi in un rituale di assoluto benessere: galleggiare nella sua purezza millenaria significa regalarsi un reset profondo, dove i benefici per la pelle e lo spirito si fondono con la sensazione impalpabile di una leggerezza senza tempo.

A differenza del sale marino moderno, esposto agli agenti inquinanti contemporanei, il sale di Bad Reichenhall è rimasto isolato per milioni di anni e viene oggi estratto sotto forma di salamoia naturale purissima. Privo di microplastiche e contaminazioni ambientali, conserva una ricca concentrazione di minerali e oligoelementi che ne fanno un prezioso alleato per il benessere dell’organismo. Le sue proprietà sono particolarmente apprezzate per la cura della pelle: l’acqua salata svolge infatti un’azione decongestionante, idratante e rigenerante, contribuendo a lenire irritazioni e imperfezioni cutanee. L’elevata concentrazione salina favorisce inoltre il galleggiamento, riducendo il carico sulle articolazioni e offrendo al contempo una piacevole sensazione di leggerezza. I minerali naturalmente presenti nella salamoia aiutano anche a stimolare la circolazione e ad alleviare le tensioni muscolari, favorendo un generale stato di rilassamento.

E dove l’antica forza della natura incontra l’ospitalità alpina più raffinata, nasce un’esperienza di benessere che coinvolge tutti i sensi. Situato a 773 metri sul livello del mare, alle porte di Kitzbühel, lo Stanglwirt non è semplicemente un resort a cinque stelle, ma un autentico “borgo delle meraviglie” che custodisce un’anima duplice e affascinante. Da un lato, l’eredità di una storica fattoria alpina che tramanda oltre 400 anni di ospitalità; dall’altro, una visione pionieristica che lo ha reso un punto di riferimento internazionale dell’eco-luxury. È qui che le straordinarie proprietà del sale diventano protagoniste di uno dei rituali wellness più iconici del resort. Con i suoi circa 210 m², la piscina con acqua salina interna ed esterna più grande d’Europa rappresenta uno dei luoghi simbolo dello Stanglwirt. Mantenuta a una temperatura costante di 36°C, invita a lasciarsi trasportare da una piacevole sensazione di benessere tra lettini idromassaggio a bolle d’aria, nicchie massaggianti e ampie zone dedicate al relax. L’esperienza del benessere allo Stanglwirt trascende il concetto di semplice relax per trasformarsi in una vera immersione sensoriale, dove la spensieratezza dell’ospite è accompagnata dalla presenza costante del maestoso Wilder Kaiser. Con oltre 12.000 mq dedicati alla cura di sé, il resort si configura come un autentico ecosistema acquatico: piscine indoor incastonate tra massi calcarei, una suggestiva grotta salina e specchi d’acqua alimentati da sorgenti private certificate creano un percorso che coinvolge corpo e mente. All’esterno, l’offerta wellness prosegue con una piscina salina riscaldata a 37°C e una vasca sportiva da 25 metri dotata di cronometro Omega, pensata per gli amanti del nuoto. L’universo delle saune conduce invece a un laghetto naturale balneabile, in un dialogo continuo tra architettura alpina e paesaggio.

Mentre lo sguardo si perde tra le vette del Wilder Kaiser, l’acqua salata di Bad Reichenhall avvolge il corpo in un abbraccio benefico che unisce natura, storia e benessere. Un’esperienza che allo Stanglwirt diventa il simbolo di una filosofia dell’ospitalità fondata sull’armonia tra uomo e ambiente. Pioniere assoluto della sostenibilità d’alta quota, il Bioresort Stanglwirt plasma un manifesto di architettura rigenerativa che anticipa i desideri del lusso contemporaneo sin dal 1980, anno della sua certificazione bio. Sotto la visione illuminata di Balthasar Hauser, il complesso fonde l’incanto alpino con un’ingegneria d’avanguardia: i suggestivi tetti d’erba, accuditi dal pascolo spontaneo di pecore e mucche della fattoria di proprietà, offrono un microclima perfetto e custodiscono la biodiversità, mentre le strutture in legno naturale e malte antiche bandiscono ogni tossicità. Alimentato interamente da energia pulita, tra piccole centrali idroelettriche e un impianto geotermico che risparmia ben 430.000 litri di gasolio all’anno, questo tempio del benessere celebra la purezza nei suoi dettagli più fluidi, dove l’acqua di una sorgente privata pluricertificata sgorga direttamente dal cuore della montagna per riempire le scenografiche piscine e le eleganti caraffe in tavola, sublimando l’essenza di un soggiorno a impatto zero. Per chi ricerca un dinamismo d’élite anche in vacanza, lo Stanglwirt si rivela un autentico distretto sportivo e del benessere d’avanguardia, dove l’eccellenza accademica incontra la scienza della longevità. L’offerta spazia dai nuovi campi da tennis e padel all-weather firmati dalla celebre Peter Burwash International, che posizionano il resort ai vertici mondiali della disciplina, fino al suggestivo maneggio coperto ispirato alla tradizione viennese con splendidi purosangue Lipizzani, senza dimenticare la Golf Sport Academy al cospetto del massiccio del Wilder Kaiser e le sessioni di yoga e pilates. A elevare l’esperienza nel 2026 è il rivoluzionario hub di biohacking mitocondriale ospitato in un’autentica baita tirolese: sotto la guida del performance specialist Björn Schulz, innovativi protocolli basati sulla simulazione dell’altitudine (premiati con il Nobel per la Medicina nel 2019) attivano un profondo reset cellulare e contrastano lo stress ossidativo, offrendo ad atleti in cerca di massime prestazioni e a ospiti desiderosi di rigenerarsi un segreto di vitalità e longevità unico nel cuore delle Alpi.

Situato a Going am Wilden Kaiser, alle porte di Kitzbühel, nel cuore del Tirolo austriaco, il Bio-Hotel Stanglwirt è un’icona dell’ospitalità eco-luxury a cinque stelle con oltre 400 anni di storia. Pioniere della sostenibilità dal 1980, il resort è costruito interamente in legno e malte naturali, alimentato al 100% da energia pulita e caratterizzato dai celebri tetti inerbiti destinati al pascolo. Con un’offerta che fonde tradizione alpina e innovazione scientifica, lo Stanglwirt vanta 12.000 m² di area Wellness, inclusa la nuova frontiera del bio-hacking cellulare e la linea skincare di proprietà TGC oltre a un distretto sportivo d’élite che comprende la prestigiosa Peter Burwash Tennis Academy, un maneggio con 25 purosangue Lipizzani e campi da golf e padel. Il resort è un punto di riferimento anche per le famiglie grazie ai 1.000 m² di piscine dedicate e a una fattoria didattica attiva tutto l’anno. Tra gastronomia a filiera cortissima e una sorgente d’acqua privata, lo Stanglwirt rappresenta l’eccellenza del benessere integrato, lontano dai circuiti del turismo di massa. Facilmente raggiungibile dall’Italia percorrendo l’autostrada A22 del Brennero, si prosegue in territorio austriaco lungo la A13 e la A12 superando Innsbruck fino all’uscita di Wörgl, per poi imboccare la strada statale in direzione Kitzbühel.

Tariffe: a partire da 300 euro per persona in camera doppia classica compresa la prima colazione e accesso a tutta l’ampia proposta benessere