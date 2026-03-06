ENOTURISMO E FUTURO DEL VINO: RIFLESSIONI DAL WINE PAESTUM FEST BUSINESS

In occasione del Wine Paestum Fest Business appena concluso, in un talk promosso da Wine Meridian si è parlato di vino, territorio e turismo come leve strategiche per lo sviluppo economico e culturale dell’Italia. L’enoturismo emerge come elemento imprescindibile per garantire la sostenibilità delle cantine e la competitività dei territori, perché non è più sufficiente offrire un prodotto di qualità: serve trasformare la visita in cantina in un’esperienza completa, capace di raccontare l’identità del territorio, valorizzare la gastronomia locale e fidelizzare i visitatori. Quanto conta oggi una corretta gestione e valorizzazione del turismo per rendere un territorio competitivo e sostenibile nel lungo periodo? La risposta è “moltissimo”. Accanto alla salvaguardia del paesaggio e dei suoi punti di interesse, la gestione turistica rappresenta uno dei principali fattori di successo di un territorio, spesso più importante persino di una corretta analisi della capacità di carico. Quando si progettano attività promozionali e iniziative legate al turismo, occorre pensare a una ricaduta economica diffusa, che benefici il maggior numero possibile di operatori, dalle cantine ai ristoranti, dagli hotel ai servizi culturali e leisure. Il lungo periodo va interpretato e contestualizzato: un protocollo efficace in un territorio potrebbe non dare gli stessi risultati altrove, e i suoi effetti possono manifestarsi in tempi diversi. Il vino può rappresentare un moltiplicatore di reddito straordinario quando viene valorizzato non solo come prodotto, ma come esperienza integrata con il territorio e la gastronomia. Negli ultimi anni in Italia sono presenti circa 31.000 imprese vinicole, molte delle quali producono meno di 100.000 bottiglie all’anno, rendendo la monetizzazione dell’enoturismo una componente fondamentale del modello di business delle cantine. Prima della pandemia, il turismo enogastronomico generava circa 15 milioni di visitatori con un fatturato vicino ai tre miliardi di euro, ma solo una bottiglia su dieci prodotte veniva venduta direttamente in cantina. In Francia la penetrazione delle vendite dirette è mediamente il doppio, mentre nella Napa Valley due bottiglie su tre vengono vendute senza intermediari, pur con un numero inferiore di visitatori (4 milioni). Le aziende che hanno scelto di investire professionalmente nell’enoturismo mostrano risultati significativi: il ticket medio per adulto è passato da €28,8 nel 2022 a circa €40 nel 2025, la crescita media dei visitatori è del 14-15% annuo e le vendite dirette aumentano grazie a competenze commerciali sempre più raffinate. L’attività è distribuita durante tutto l’anno, riducendo la stagionalità, con un 25% delle visite concentrate tra le 12 e le 14, legate a esperienze gastronomiche.

Il turismo straniero cresce costantemente, con prevalenza di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera. Anche una piccola percentuale di clienti fidelizzati può generare fino al 30% di vendite aggiuntive, dimostrando che l’enoturismo non è solo promozione, ma una leva economica concreta. Viviamo in un mondo sovraccarico di informazioni, alimentato dai social media, dove la quantità spesso supera la qualità. La lettura superficiale e lo scrolling continuo rischiano di ridurre l’efficacia del giornalismo enogastronomico e del racconto del territorio, ma esiste ancora un pubblico solido alla ricerca di contenuti unici e autorevoli. La sfida per i media di settore è organizzare i contenuti in verticali dedicate, profilare i lettori e permettere loro di selezionare ciò che più interessa, senza disperdere tempo e attenzione. Solo così è possibile valorizzare esperienze, cantine e territori, evitando la frammentazione tipica dell’infodemia. Quanto ai modelli virtuosi di enoturismo in Italia, Toscana, Alto Adige e Piemonte rappresentano esempi da seguire. La loro forza sta nella capacità imprenditoriale delle cantine, nella qualità dello staff e nella cooperazione tra gli attori del territorio, con una particolare attenzione al segmento luxury. Guardando all’estero, la Napa Valley si conferma il benchmark principale grazie a servizi di altissimo livello, comunicazione centrata sul consumatore, logistica efficiente ed experience design studiato per valorizzare il viaggio, mentre Spagna e Sud Africa propongono modelli emergenti interessanti. La connessione tra vino e gastronomia è un altro elemento fondamentale: è intrinseca alla cultura italiana e non può essere trascurata. Oggi convivono gli abbinamenti territoriali tradizionali con nuove forme di pairing, dal cocktail al tè fino a vini prodotti al di fuori della penisola. I consorzi possono sostenere le cantine con contenuti digitali, comunicazione e collaborazioni con i media, ma il loro impatto dipende da progettualità, risorse e volontà: non esiste una soluzione unica, ma progetti cuciti sulle specificità locali possono generare risultati concreti. Infine, il recente riconoscimento UNESCO “La cucina italiana: diversità bioculturale e sostenibilità” offre un enorme potenziale per lo sviluppo del turismo strutturato. Ogni territorio può appropriarsi di questo riconoscimento e sviluppare progetti su misura, valorizzando le proprie unicità, evitando però di creare piattaforme eccessivamente dispersive o poco fruibili. L’enoturismo non è solo vendita di vino: è un ecosistema integrato che unisce vino, ospitalità, territorio, gastronomia e comunicazione. Il successo dipende da metodo e organizzazione, dalla valorizzazione del visitatore e dalla raccolta dei dati, dalla fidelizzazione attraverso relazioni e storytelling, e dalla collaborazione tra attori locali per massimizzare l’impatto economico e culturale. Il vino italiano ha oggi l’opportunità di trasformare la qualità del prodotto in esperienze memorabili, capaci di generare valore economico, emozionale e culturale, garantendo al territorio e alle cantine una competitività sostenibile nel lungo periodo. A supporto di questo sviluppo è stato presentato “Il Manuale dell’Enoturismo Italiano”, realizzato dal team di Wine Meridian e dagli esperti intervenuti al Wine Paestum Fest Business, pensato per aiutare le cantine a sviluppare un approccio metodico e professionale all’enoturismo.