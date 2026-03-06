L’AUTENTICA TRADIZIONE DEL GRAND HOTEL AMPEZZO

C’è una sottile linea che separa la pazienza dal desiderio, ed è qui che si colloca il ritorno del Grand Hotel Ampezzo – DHOM Collection, che ha terminato il percorso di rinnovamento, volto a rifletterne l’identità storica in un contesto attuale e riaperto i battenti al pubblico il 01.03.2026, consolidando il proprio ruolo di riferimento nell’hôtellerie d’alto livello. Grand Hotel Ampezzo – DHOM Collection propone un modello di ospitalità evoluto, frutto di un attento lavoro di valorizzazione architettonica e dei servizi per un’esperienza di soggiorno rinnovata, destinata a diventare la quintessenza dell’ospitalità italiana. Quello che un tempo era un gioiello degli anni ’20 è stato sottoposto a un restauro meticoloso, un’opera di chirurgia estetica e architettonica che ha trasformato la struttura in un cinque stelle superiore capace di ridefinire i canoni del lusso alpino. Nato dalla visione lungimirante di DHOM e plasmato dal genio dello Studio Zuretti Design di Nizza, il nuovo indirizzo ampezzano è un capolavoro di equilibrio. Qui, l’autenticità vibrante del genius loci si fonde con un’estetica cosmopolita e ricercata. Il risultato? Un’esperienza che recupera l’intima nobiltà del “saper accogliere”, avvolgendola in quell’inconfondibile, eterno ed elettrizzante glam di Cortina. Nel vibrante centro storico di Cortina d’Ampezzo, sulla via della Stazione, a pochi passi dalla funivia Faloria e dall’eleganza intramontabile di Corso Italia, prende forma una nuova destinazione dell’anima, dove charme e intimità convivono con il respiro internazionale del nuovo turismo di eccellenza: il Grand Hotel Ampezzo.

Il progetto porta la firma di professionisti d’eccellenza: l’architetto Lucio Boni, autore dell’idea iniziale, lo studio AI Progetti di Venezia, responsabile dello sviluppo esecutivo e della direzione dei lavori, nonché lo studio francese di interior design Zuretti Design, che ne ha curato l’arredamento. “Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l’accoglienza si trasforma in un’atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un’ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un’eleganza che resta”. Così la dott.ssa Rosanna Conti, Cluster General Manager di DHOM Collection, descrive l’anima di un luogo dove il fascino senza tempo si sposa con un’ospitalità che ha tessuto la sua storia. La chiara promessa di un’esperienza che trascende l’ordinario, superando il semplice soggiorno per lasciare un segno duraturo di bellezza e incanto. Già General Manager del Grand Hotel Savoia Cortina, la dott.ossa Conti è oggi Cluster Manager di DHOM COLLECTION. Nota per la sua visione lungimirante e l’incessante ricerca della perfezione, Conti ha saputo elevare l’arte del ricevere a un nuovo standard, consolidando la sua reputazione come figura di spicco nel settore dell’accoglienza a Cortina d’Ampezzo.

Grazie a un attento restauro, la struttura rinnova in chiave moderna il linguaggio architettonico dello storico hotel ampezzano, costruito negli anni ’20, mantenendo gli iconici colori originali panna e celeste della facciata e degli infissi, esaltando proprio quegli elementi compositivi tipici delle strutture alberghiere nate nel secondo dopoguerra dello scorso secolo. ll progetto degli interni incarna l’essenza dell’eleganza francese, unita al savoir-faire artigianale italiano. In uno stile classico contemporaneo, gli spazi sono stati pensati per esaltare la natura, grazie alla morbidezza e alla ricchezza di materiali naturali, eleganti e locali unendo la nobiltà delle architetture storiche di Cortina, ispirandosi appunto allo stile dell’iconico Hotel Ampezzo, a un linguaggio moderno fatto di essenzialità, materie nobili e comfort su misura. Le maestranze esecutrici delle opere sono tutte locali, così come la produzione degli arredi. Legni naturali, marmi pregiati, tessuti caldi e dettagli sartoriali disegnano ambienti eleganti, accoglienti e raffinati. Le 70 camere, tra cui 30 suite (otto Junior Suite, 14 Suite, quattro Premier Suite, tre Deluxe Suite e la splendida Ampezzo Royal Suite di circa 110 mq) con viste spettacolari sulle Dolomiti, sono pensate per offrire il massimo del benessere in ogni stagione. Il piano terra della struttura è dedicato ad aree lounge, con il bar “Ampezzino Cafè” e il ristorante “Cucina”, dove sarà possibile testare il meglio della cucina italiana, degustare pregiati vini e scoprire le tendenze della mixology contemporanea con cocktail d’autore, in un raffinato viaggio sensoriale.

Fin dall’ingresso, l’ospite è accolto da una hall maestosa, dove il pavimento in intarsio di marmo e i rivestimenti in legno autentici creano una cornice teatrale, in cui si erge un magnifico albero in bronzo e sospensioni luminose in cristallo che riflette la luce naturale, sublimando l’arte dell’ospitalità. La lounge adiacente accoglie viaggiatori e sportivi con sedute rivestite in tessuto e pelle, che invitano al relax e alla conversazione attorno al camino passante in marmo Breccia Sarda, che fa da unione e passaggio visivo con la sala colazioni e con il bar “Ampezzino Café”. Il bancone, vera e propria scultura di ghiaccio in marmo cristallo bianco retroilluminato, si erge al centro di questo ambiente per emozionare il visitatore. Il ristorante “Cucina”, invece, è realizzato con rivestimenti a parete in legno naturale, mentre specchi e cristalli sono presenti per creare un’esperienza gastronomica completa, che riflette un universo lussuoso e raffinato. Le sedute, molto confortevoli, sono caratterizzate da panche sul perimetro dei muri e tavoli con top in legno. È in legno anche il pavimento geometrico che crea una atmosfera avvolgente. Un camino in marmo decorato con ornamenti classici completa l’ambiente; una piccola saletta riservata a ospiti d’eccezione è soprannominata la “Sala degli specchi” in quanto le pareti sono ornate da specchi lavorati per rintracciare la sagoma delle Dolomiti, con la presenza di un imponente lampadario in cristallo di Murano.

Arch. Alessandro Scaranari – Studio Zuretti (Nizza): “In uno stile classico contemporaneo, gli spazi interni sono stati progettati per valorizzare il savoir-faire artigianale e la ricchezza dei materiali nobili e locali. L’obiettivo non è soltanto quello di affermare il concetto di lusso tipico di un hotel a cinque stelle, ma soprattutto di arricchire l’esperienza del soggiorno. Ogni dettaglio è stato quindi pensato per offrire agli ospiti un’esperienza unica e memorabile. Il filo conduttore del progetto è stato quello di reinterpretare e diffondere all’interno dell’hotel il profilo così riconoscibile delle montagne delle Dolomiti. Questa presenza si ritrova nelle fotografie appese alle pareti delle camere, negli specchi del ristorante e nelle installazioni in pietra della spa. La natura è inoltre celebrata fin dall’ingresso dell’hotel, dove un albero realizzato in metallo e cristalli di Boemia colorati e luminosi accoglie i visitatori, invitandoli a prendersi il tempo della contemplazione e a godere appieno del loro soggiorno al Grand Hotel Ampezzo”.

La meravigliosa Spa di 1000 mq, che si presenta come una delle più grandi di Cortina, si distingue nel panorama dell’ospitalità di lusso, posizionandosi all’avanguardia grazie a una prestigiosa partnership con The Longevity Suite, marchio pioniere e di riferimento nel settore della longevità. Questa collaborazione strategica culmina nell’apertura di The Longevity SPA, la terza in Italia, destinata a ridefinire i canoni del benessere per gli ospiti. The Longevity SPA proporrà un approccio avanzato, scientificamente convalidato, interamente dedicato a promuovere una vita più longeva, sana e in perfetto equilibrio psico-fisico. The Longevity SPA mette a disposizione l’innovazione e l’expertise del sistema olistico e multidisciplinare di The Longevity Suite, marchio italiano che unisce in modo sinergico le più avanzate tecniche di biohacking con la filosofia e le filosofie delle Blue Zone – le rinomate aree del mondo note per l’eccezionale longevità dei loro abitanti. Dagli accurati check-up diagnostici personalizzati ai distintivi Rituali Signature, dai trattamenti di esposizione controllata al freddo, come la rivoluzionaria Cryosuite Total Body, fino ai protocolli drenanti e rigeneranti, ogni singola esperienza firmata The Longevity SPA è un invito a un percorso di riscoperta e rinnovamento profondo. È qui che scienza, tecnologia di punta e benessere autentico si fondono magistralmente per ristabilire l’armonia ottimale tra corpo, mente ed energia vitale. Nella The Longevity SPA, il brutalismo del rilievo montano, filo conduttore del design, si declina dalle decorazioni murali fino alla segnaletica, invitando alla contemplazione, al silenzio e al benessere. Il marmo Jolie Grey si estende su tutto il piano, esaltando i tocchi chiari del marmo Cristallo Bianco e il soffitto metallico color bronzo effetto specchio. Gli arredi invece sono composti in legno naturale. Il percorso benessere si sviluppa tra spogliatoi, cabine per massaggi, crioterapia, saune e bagno turco, per concludersi in una spettacolare piscina. Per un’esperienza ancora più esclusiva, è disponibile anche una spa privata, che offre intimità e serenità assolute.

L’eccellenza del Grand Hotel Ampezzo trova la sua massima espressione nell’intimità esclusiva delle camere e delle suite. Concepite come autentiche oasi di quiete, queste dimore sono definite dall’uso di materiali nobili: il calore del legno di noce dialoga con l’eleganza statuaria del marmo Botticino e la morbidezza tattile del velluto. I bagni, impreziositi da moderne rubinetterie in ottone nero, si trasformano in santuari privati dedicati al benessere. L’atmosfera è armonizzata da una palette cromatica eterea, dove i toni del bianco e del crema sono scanditi da accenti neri dal gusto contemporaneo. Un lusso che culmina nella Suite Presidenziale, dove il pregiato marmo italiano “Verde Alpi”, caratterizzato da un contrasto cromatico potente dovuto alla presenza di serpentino e storicamente usato come sostituto di pietre preziose per grandi opere di rappresentanza (lo si trova anche nel palazzo delle Nazioni Unite a New York e in dimore storiche nobiliari) rende un vibrante omaggio alla rigogliosa natura delle Dolomiti che abbraccia l’hotel. Le 70 camere e suite sono ulteriormente impreziosite dalle amenities firmate Amouage, Maison omanita di alta profumeria artistica. Una partnership di rara esclusività, concessa on invitation only, che rievoca la genesi stessa del brand, nato nel 1983 come The Gift of Kings, la collezione di doni che la Famiglia Reale offriva ai suoi ospiti illustri. Questa nobile eredità rivive nella linea Reflection: una fragranza 100% vegana dove il pregiato franchincenso dell’Oman incontra la profondità materica di cuoio e legni. Fedele alla sua etimologia e fusione poetica tra le parole “onda” e “amore”, Amouage trasforma il soggiorno in un rituale di cura profonda, avvolgendo l’ospite in un’esperienza di lusso sensoriale senza tempo. Una collaborazione resa possibile dall’expertise di Prima Bolzano, atelier creativo che affianca realtà d’eccellenza nella definizione della propria identità e nel dialogo con prestigiosi brand di skincare. Garantendo il rispetto degli esclusivi parametri di design, servizio e clientela richiesti dalla Maison, l’atelier ha suggellato l’eccellenza assoluta del Grand Hotel Ampezzo. A completare l’offerta dei servizi del Grand Hotel Ampezzo, non mancano una palestra attrezzata Technogymâ, un salone di parrucchiere e una funzionale sala meeting, che si apre esternamente verso il Faloria, il Cristallo e il giardino dell’hotel. Merita una citazione l’ampio garage con 80 posti auto, un privilegio senza eguali nel cuore di Cortina.

Tra paesaggi da sogno, arte e bellezza, Cortina è l’emblema dell’eccellenza negli sport invernali, con impianti sciistici d’avanguardia che la rendono, più che mai, la Regina delle Dolomiti. Qui, l’esperienza della discesa si fa arte: 120 km di tracciati accolgono sciatori di ogni livello, invitandoli a disegnare le proprie curve al cospetto di scenari maestosi. Parte integrante del circuito Dolomiti Superski, il carosello bianco più prestigioso al mondo, Cortina garantisce l’accesso a un sistema integrato con un unico skipass che apre le porte a 12 aree, 450 impianti e ben 1.200 km di piste, in un abbraccio infinito di neve e meraviglia. A pochi passi dall’hotel c’è la funivia Cortina-Mandres-Faloria, un plus che piacerà agli amanti dello ski in-ski out; poco distante anche gli impianti di risalita del comprensorio Lagazuoi-5 Torri. Dall’après ski alle avventure in montagna, dalle serate indimenticabili agli eventi d’atmosfera, a Cortina ogni momento è unico. Pur affacciandosi sul cuore pulsante della località, il Grand Hotel Ampezzo si propone come un rifugio raccolto, avvolgente, silenzioso. Un equilibrio perfetto tra la vitalità cittadina e la pace di un ambiente intimo, dove ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite come a casa. Un luogo dove l’anima internazionale incontra la tradizione dell’ospitalità italiana, fatta di servizio impeccabile, raffinatezza, attenzione autentica e quell’inconfondibile senso di familiarità che rende il soggiorno più di una semplice esperienza: un ricordo indelebile.

Come raggiungere l’Hotel: raggiungere Cortina è semplice da ogni direzione. Dista circa 430 km da Milano, 160 km da Venezia e 44 km dal confine con l’Austria. In auto: arrivando da Milano, si prende la A4 in direzione Venezia, poi la SPV (Pedemontana Veneta) e la A27 direzione Belluno con uscita a Pian di Vedoia e successivamente la SS51. Oppure l’autostrada A22 (Modena – Verona – Bressanone – Innsbruck), uscita di Bressanone-Val Pusteria. In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Calalzo di Cadore o quella di Dobbiaco. In aereo: gli aeroporti più comodi sono quello di Venezia o di Treviso (da cui partono autobus diretti a Cortina) o di Innsbruck. La stagione invernale 2026 segna il debutto ufficiale del Grand Hotel Ampezzo pronto a diventare punto di riferimento per viaggiatori esigenti, appassionati di lifestyle, sportivi raffinati e amanti della montagna a partire dal 01.03.2026.

Tariffe: a partire da 350 euro per persona in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.