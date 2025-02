LONGEVITY TRAVEL: DALL’ALTO ADIGE AL TIROLO, LE DESTINAZIONI DEL BENESSERE

Secondo una recente ricerca dell’Università Edith Cowan di Perth, in Australia, viaggiare non è solo un piacere per gli occhi e per la mente, ma anche un toccasana per la salute. Esplorare nuovi luoghi e culture rafforza il sistema immunitario, promuove la resilienza e, soprattutto, aiuta a mantenere giovani. I benefici del viaggio non si limitano al benessere fisico. L’esperienza di trovarsi in contesti diversi stimola la mente, aumenta la creatività e migliora le capacità cognitive. Se poi al soggiorno in hotel si aggiungono trattamenti benessere, spa da sogno, cibo salutare e locale e allenamento nella natura più bella, allora l’elisir di lunga vita diventa realtà, trasformando la vacanza in un autentico viaggio di rinascita e armonia.

Innovative linee anti-aging; programmi di Ayurveda e di remise en forme; percorsi personalizzati di alimentazione; strumenti hi-tech a servizio della bellezza. E poi: centri benessere all’avanguardia; spa energetiche, pacchetti salute individuali. Il tutto accompagnato da un team di specialisti ed esperti. In cima alla lista dei viaggiatori c’è sempre più il proposito di sfruttare il ritiro per curare la propria forma fisica, intesa non soltanto come silhouette, bensì come salute dell’intero organismo. Il concetto è molto semplice: stare bene a ogni età e vivere al top delle proprie facoltà psico-fisiche. Le tiepide giornate primaverili sono il momento ideale per programmare percorsi di rinnovamento fisico, alternare sport a trattamenti. Tra Alto Adige e Austria abbiamo selezionato alcune delle strutture migliori che offrono, accanto al piacere della destinazione, anche proposte benessere capaci di trasformare la vacanza in un’opportunità di cura. Un’occasione per rilassarsi, ma anche di ribilanciarsi.

BIO HOTEL STANGLWIRT

Un retreat, un ritiro funzionale a coltivare la salute interiore come una pratica per aiutare nell’armonia del tutto. Che si tratti della suggestiva grotta salina a cascata, della più grande piscina privata d’Europa (210 metri quadrati) con acqua salata di sorgente o del puro relax davanti allo scintillante acquario marino negli oltre 12.000 mq di spazio benessere, il Bio-Hotel Stanglwirt di Going am Wilden Kaiser (773 metri sul livello del mare), nel Tirolo austriaco, tra le Alpi di Kitzbühel e i monti del Kaiser, è un pioniere in fatto di Spa e wellness. Benessere qui non significa solo massaggi, bagni e terapie di relax ma anche i panorami spettacolari intorno, che fanno bene alla mente. Oltre ai bagni, i trattamenti si basano sulle erbe e piante locali, su elementi detox, su terapie mediche mirate. Protagonisti di primo piano sono gli efficaci trattamenti viso e corpo della linea TGC – The Good Conscious creata da Maria Hauser, la proprietaria dello Stanglwirt, e da Michaela Stieber. E nel prestigioso resort austriaco non mancano trattamenti di medical wellness firmati Dr. Barbara Sturm. La famiglia Hauser, del resto, è fedele alla filosofia del continuo miglioramento, che ha sempre dettato ogni loro scelta, con l’obiettivo di far sì che l’ospite non debba mai scegliere tra natura e lusso che qui si possono godere nella forma più pura. A rendere speciale questo hotel a cinque stelle sono poi le esperienze gourmet (ogni giorno si può scegliere tra 6 Stuben destinate ai piaceri del palato); il tennis (l’hotel è stato premiato come uno dei 5 “Best Tennis Resorts” al mondo e il numero 1 in Europa); il golf (con il campo prova di fronte alla struttura); il maneggio coperto, ispirato alla scuola d’equitazione viennese con 25 purosangue lipizzani. E inoltre: il giardino del fitness, le escursioni settimanali guidate in montagna; i tour in mountain bike e e-bike, il nordic walking; il personal trainer, la psicologa dello sport e i numerosi corsi, anche outdoor, tra cui yoga, pilates, aquafit ma anche Tabata, cardio tennis, stretching&relax, meridian gymnastic. L’obiettivo: una vacanza 100% healthy, aiutando a migliorare tutti i parametri di salute e facendo, di fatto, una vera e propria opera di prevenzione.

GRADONNA MOUNTAIN RESORT CHÂLETS & HOTEL

Vacanze, relax, benessere: quando questi tre elementi coesistono, un viaggio diventa molto di più di un periodo trascorso lontano dalla routine. Il Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel nel Parco Nazionale degli Alti Tauri – la più grande area protetta delle Alpi, a un’altitudine di 1.350 metri nel Tirolo Orientale (si raggiunge in auto attraverso il passo Felbertauern e in treno fino alla fermata di Lienz) – è la destinazione perfetta per trovare nuove attività di benessere da integrare nella vita quotidiana, per riconnettersi con una versione più equilibrata di se stessi. Il Gradonna è un hotel futuristico, composto da un corpo centrale, affiancato da una torre specchiata di 12 piani, dove sono collocate dodici suite esclusive. Chi invece predilige la privacy più assoluta e un’esperienza ancor più immersiva con la natura, può scegliere tra 36 chalet distribuiti nel bosco. Al Gradonna le camere sono in legno di cirmolo, che sprigiona un caratteristico profumo il cui influsso calmante, conosciuto già dall’antichità, aumenta la qualità del sonno, favorendo il recupero psicofisico. La sua spa di 3.000 mq è stata più volte premiata per i trattamenti a base di materie prime locali come arnica, pino mugo, miele, cera d’api e foglie di betulla. Il marmo di Kals, il legno e l’acqua fresca di sorgente rendono poi l’ampia area benessere con piscina interna ed esterna, laghetto naturale e sauna un luogo magico per il riposo e il relax. Tra le proposte da sperimentare, i rituali realizzati con la linea cosmetica 100% vegan, bio e cruelty free “Magdalena’s – Made in Tyrol” creata, sviluppata e prodotta consapevolmente in Tirolo. I boschi circostanti ispirano infine pace e armonia, invitano alla meditazione e a un approccio spirituale alla vita. E invitano a fare escursioni in alta montagna, giri in mountain bike, suggestive sessioni di yoga all’aperto, camminate a piedi nudi per osservare la fauna a ridosso delle cime che svettano fino a tremila metri. A completare l’offerta del Gradonna in termini di Longevity c’è persino la Sleeping Sommelier, professionista del sonno che, in seguito a una anamnesi comportamentale e a un colloquio individuale, indica soluzioni naturali, meditazione specifica e tanti accorgimenti per garantire agli ospiti soggetti a insonnia notti di riposo assoluto.

ENGEL AYURPURA

Il desiderio di salute a lungo termine in ottica transdisciplinare, dove mente e corpo si associano al contesto spirituale e ambientale, trova la sua massima espressione all’Engel Ayurpura, il primo hotel nel cuore dell’Alto Adige che pratica l’antica saggezza della “scienza della vita” in purezza. Un luogo dove l’Ayurveda autentica si trasforma in un’esperienza di Benessere Olistico, sorprendentemente efficace per affrontare i mali moderni. Con l’obiettivo di resettare l’organismo, attivare meccanismi di purificazione e di rigenerazione, e apportare dei cambiamenti nello stile di vita di ogni ospite. In questo hotel in Val d’Ega, tra le vette maestose delle Dolomiti, il Panchakarma, l’antica pratica indiana di purificazione profonda, è il fulcro di percorsi terapeutici personalizzati, pensati per liberare il corpo dalle tossine e ristabilire l’equilibrio interiore. Guidato dal rinomato Dr. Mahajan Parth, il team medico dell’hotel crea programmi individuali che combinano terapie ayurvediche, nutrizione mirata e tecniche di rilassamento. La cucina, calibrata sui principi ayurvedici, utilizza ingredienti locali per bilanciare i Dosha e stimolare il metabolismo, senza privazioni ma con un approccio consapevole al piacere. L’atmosfera di Engel Ayurpura è un perfetto connubio tra Oriente e Occidente: solo 17 camere di design con vetrate panoramiche, una Spa ayurvedica immersa nella natura, una piscina infinity d’acqua salina riscaldata a 34°C e una sauna con vista sulle montagne. Ogni dettaglio è pensato per favorire un autentico processo di disintossicazione e rigenerazione, restituendo energia e leggerezza mentale. Dalle esperienze introduttive di due notti ai percorsi Panchakarma classici di una settimana, Engel Ayurpura non è solo un hotel, ma un’esperienza di longevità e consapevolezza, dove la scienza millenaria incontra il potere rigenerante della montagna e ogni soggiorno si trasforma in un viaggio verso un benessere autentico e duraturo, fisico e mentale.

ANNAB COSMETICS

Nel mondo dei viaggi dedicati al benessere e alla longevità, la skincare diventa un rituale essenziale per rallentare il tempo e rigenerare corpo e mente. AnnaB Cosmetics, la linea cosmetica firmata Anna Boiardi, incarna questa nuova filosofia con una gamma di trattamenti biologici e sostenibili, nati dalla perfetta fusione tra natura e scienza. Basato sul concetto di “anchoring sensoriale”, il brand made in Italy di cosmesi biologica di alta qualità trasforma la cura della pelle in un’esperienza olistica, grazie a ingredienti pregiati come olivello spinoso biodinamico, CBD e oli essenziali. Le sue formulazioni agiscono in profondità, donando luminosità alla pelle e stimolando il benessere psicofisico. Tra i prodotti signature del brand c’è EMPATIA – Trattamento Pro Age Viso e Décolleté. Due attivi straordinari fanno di questa crema un unicum: Telosense, complesso biofunzionale di proteine di lievito e soia lavora su un innovativo concetto sviluppato da un Premio Nobel per la Medicina, ovvero la stabilità dei Telomeri, che sono la base della longevità. L’altro è un estratto fitofermentato del Gelsomino Reale organico, composto di peptidi floreali, polifenoli, saccaridi. È in grado di attivare i sensori del tatto (PIezo1) che lavorano sulla pelle rendendola luminosa, sana, e diminuendo le rughe. Altro ingrediente speciale è ALGICA, un’alga svedese bio con prestazioni di idratazione paragonabili all’acido ialuronico, con filtro solare e di inquinamento comprovati. Perché la texture perfetta non è solo un dettaglio: è l’essenza di un’esperienza sensoriale che nutre, avvolge e rigenera. (da 137 €)