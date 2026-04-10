DA PAOLINO, L’ACCOGLIENZA “CAPRESE”

Quel momento quando la memoria gustativa si unisce ad altri sensi e ci riporta in un luogo lontano, è un momento di alchimia pura. Succede proprio questo a due passi dal Pantheon, da quando Paolino Capri ha stretto la collaborazione con l’Hotel Orient Express La Minerva, facendo diventate la sontuosa lobby del primo albergo nel mondo della collezione Orient Express una vera limonaia. La lobby lounge, ovvero La Minerva Bar, sofisticato spazio all-day-dining, accoglie gli ospiti sotto il lucernario in vetro e ferro, dove si erge la statua originale della dea Minerva scolpita da Rinaldo Rinaldi. Ma il giallo e il verde, tipici colori dell’isola azzurra, gli alberi di limoni veri e l’inconfondibile musica napoletana trasportano immediatamente gli ospiti nell’atmosfera del celebre limoneto, da sempre simbolo dell’accoglienza caprese.

Il Ristorante Da Paolino, fondato negli anni ’70 dalla famiglia De Martino, dopo due generazioni è ora guidato da Lino, Michela e Arianna, nipoti dei fondatori che mandano avanti la tradizione di famiglia. Paolino è ancora oggi un luogo dedicato alla convivialità, dove la cucina e l’ospitalità sono gesti genuini, che si esprimono con un’eleganza naturale. Le ceramiche artistiche, parte della mise en place curata per La Minerva Bar, nascono da una visione condivisa tra Lino di Paolino e il celebre artista e ceramista caprese Sergio Rubino, e evocano la natura e l’allegria mediterranea.

Per entrare nella full immersion nell’atmosfera caprese, si inizia con uno dei signature cocktail di Paolino che richiamano i profumi, gli aromi e i colori dell’isola. La Dolce Isola a base di Tanqueray Ten, Venturo Aperitivo Mediterraneo, basilico e essenza al cedro, Essenza di Capri, che celebra le inconfondibili note del limoncello, con Altamura Vodka, cordiale di agrumi e cetriolo e bollicine italiane, o anche un mocktail Il Bellini di Paolino, a base di Moscato piemontese dealcolato, pesca bianca del Trentino-Alto Adige e cordiale alla fragola.

Ogni proposta del menù celebra la tradizione caprese e campana con piatti iconici della cucina di Paolino Capri, preparati nel rispetto delle ricette originali e della qualità delle materie prime. Tra le proposte degli antipasti la Mozzarella grigliata su foglia di limone di Paolino, servita con le bruschette al pomodoro fresco, origano e basilico; la celebre Bomba Paolino, con il ripieno di mozzarella e prosciutto cotto, servita con sugo di pomodori freschi e basilico, la Parmigiana di melanzane, fatta a regola d’arte e la semplice ma irrinunciabile Caprese con mozzarella di bufala e pomodori saporiti.

I primi piatti spaziano da delicati ma profumati Ravioli capresi ripieni di mozzarella, serviti con il pomodorino fresco o salsa al limone, agli intramontabili Mezzi paccheri ‘Chiummenzana’ di Paolino e le Fettuccine al limone su carpaccio di saporito gambero siciliano, il tutto rifinito con una grattugiata di scorza di limone di Capri. I secondi piatti, invece, celebrano grandi classici come i gustosi Totani e patate alla vecchia maniera, il Mezzo pollo al limone e le Costine d’agnello alla griglia con aglio e rosmarino e olio di Anacapri.

I dolci, tutti quanti, non potevano che essere simboli della tradizione partenopea: l’inconfondibile Torta La Caprese servita con il gelato alla crema, la peccaminosa Delizia al limone, unica al mondo, con fragoline di bosco profumate e la famosa Pastiera napoletana accompagnata da crema chantilly. Per finire, agli ospiti viene offerto il celebre Limoncello di Paolino, la vera essenza dell’ospitalità del sud Italia. La collaborazione tra Paolino Capri e Orient Express La Minerva che durerà fino alla fine di aprile, è una possibilità unica di vivere la doppia esperienza dell’inconfondibile ospitalità italiana, tra la bellezza, l’accoglienza e la convivialità.