PINETA NATURE RESORT, L’ANIMA DEL TRENTINO IN UN CALICE

Esiste un tempo verticale, fatto di silenzi e boschi, dove il vino smette di essere un semplice accompagnatore del pasto per farsi narrazione. In Val di Non, il nuovo modello di Wine Hospitality trasforma il soggiorno in un rito millenario: scoprire il territorio attraverso la vite, con la libertà di dimenticare l’auto e il privilegio di fermarsi. C’è un momento esatto in cui l’anima di un vino si rivela: è quando il ticchettio dell’orologio cede il passo al ritmo del respiro. Il Pineta Nature Resort – Wellness & SPA riscrive le regole dell’enoturismo, elevando il vino a compagno di viaggio silenzioso e costante che intreccia ospitalità, cucina e terra in un unico ordito. Al Pineta Nature Resort, la degustazione ripercorre l’antica sapienza contadina, dove bere è un atto di appartenenza al paesaggio. L’intuizione è tanto semplice quanto rivoluzionaria: accogliere il vino tra le mura di casa. Il privilegio è quello di poter esplorare le migliori espressioni del Trentino in totale relax, sorseggiando il territorio, accompagnati da esperti e appassionati di vini, nell’intimità del Resort, con la consapevolezza rassicurante di non dover riprendere la strada. La camera è a pochi passi, il bosco è appena fuori dalla finestra, e il viaggio può continuare nel bicchiere senza fretta e senza confini. Questo progetto non si limita a una carta dei vini, ma celebra una fratellanza elettiva con i vignaioli locali. In un’epoca in cui il consumo di vino si fa sempre più misurato, guidato da una nuova e condivisibile cultura della salute e della consapevolezza, il Pineta Nature Resort risponde con l’etica del “buon bere”. Se il consumo diminuisce, la qualità del sorso deve farsi assoluta: il vino non è più un’abitudine, ma una scelta consapevole che premia l’integrità del prodotto.

L’ambizione del Pineta è quella di tracciare un sentiero nuovo per l’intera regione: un network di eccellenze che trasformi il Trentino-Alto Adige in un’unica, grande tavola imbandita. Un modello che tutela il lavoro dei produttori e regala all’ospite l’unica vera ricchezza oggi possibile: il lusso di un tempo lento, in cui ogni sorso è un ritorno alle radici e ogni calice un invito a restare. Nasce così il progetto “Cantine amiche del Pineta”, una rete di produttori di vino selezionati, pensata per integrare in modo continuativo il racconto dei produttori e delle loro etichette agli ospiti durante il loro soggiorno: non eventi isolati, ma un percorso stabile e strutturato di valorizzazione del vino da attuare tutto l’anno, con l’obiettivo di portare il vino stesso al centro dell’ospitalità in modo autentico, consapevole e coerente con la filosofia del Resort.

Il progetto prende forma attraverso gli spazi del Pineta, pensati per valorizzare l’incontro tra ospite e cantina in un contesto intimo e curato. Tra questi, il Secret Cianva, il ristorante più piccolo del Trentino, un ambiente esclusivo per due persone, ideale per degustazioni private, cene in abbinamento e momenti di racconto del vino ad alto valore emozionale. A questo si affianca l’Enoteca del Pineta, con consulenza personalizzata: uno spazio dedicato alla scoperta delle cantine partner, dove gli ospiti possono ricevere suggerimenti su misura e vivere degustazioni guidate in un approccio consapevole e informale. Questi ambienti permettono di trasformare la degustazione in un’esperienza costruita su misura e perfettamente integrata con il soggiorno, in linea con il posizionamento qualitativo delle cantine coinvolte. A seconda del periodo, a rotazione, ci sarà una cantina protagonista, con i suoi vini presenti a tavola e nelle esperienze di degustazione. L’esperienza si completa con la consulenza personalizzata in enoteca e con la possibilità, per gli ospiti, di visitare direttamente le cantine partner durante il soggiorno, creando così un legame diretto con i produttori. È inoltre prevista la possibilità di abbinare la visita in cantina a una degustazione serale al Pineta, favorendo un’esperienza completa e sicura, con il vantaggio di non doversi mettersi alla guida dopo gli assaggi. A partire da metà maggio, inoltre, prende il via un’esperienza settimanale pensata per offrire agli ospiti del Pineta un’immersione autentica nel territorio. Partendo a piedi dal resort, accompagnati da Gaia, la sommelier professionista della struttura, si potrà raggiungere la Cantina Vin de la Neua Coredo: qui è prevista una visita al vigneto con degustazione di alcuni vini della rete “Resistenti” dell’enologo Nicola Biasi, ovvero vini di qualità da vitigni resistenti, con un approccio concreto alla sostenibilità. Il rientro avviene percorrendo un percorso ad anello fino al Pineta, attraversando anche i filari coinvolti nel progetto Sass Griss Cantina di Montagna, espressione diretta del territorio e della volontà di valorizzarlo attraverso una produzione attenta, consapevole e profondamente legata alla sua identità: vigneti resistenti, sostenibili, messi a dimora a quasi 900 metri di altitudine. Una visione che non è solo agricola ma culturale e territoriale, naturalmente connessa con l’esperienza di ospitalità del Pineta. Nell’ambito dell’iniziativa Wine Experience, il resort sta sviluppando anche nuove esperienze con diverse cantine del territorio, che andranno ad arricchire ulteriormente la proposta, come Cantina Dorigati, Marco Tonini, Azienda Agricola Foradori. Un’altra esperienza particolarmente suggestiva è la visita alla storica Cantina del Groppello di Revò, El Zeremia della famiglia Zadra, situata a Revò sulle sponde del Lago di Giustina. Il Groppello è un vino raro e prezioso, considerato il vitigno eroico della Val di Non: coltivato oggi da cinque famiglie di vignaioli su pendii ripidi e terrazzati affacciati appunto sul Lago di Santa Giustina, ogni grappolo richiede cura e coraggio.

Da sempre, l’anima eno-gastronomica è un pilastro fondamentale del Pineta Nature Resort, custode di sapori autentici e racconti del territorio. Qui ogni piatto è un omaggio alla terra trentina, grazie a materie prime a chilometro zero, selezionate con cura e rispetto per la stagionalità. Il Ristorante Alla Pineta, riconosciuto dal 2003 come Osteria Tipica Trentina, è segnalato tra le Osterie d’Italia Slow Food: una garanzia di qualità, sostenibilità e filiera corta. Lo chef Mattia rielabora le ricette tradizionali con un tocco contemporaneo, dal Tortel di Patate agli gnocchetti smalzadi, dai Talleri di patate al formaggio locale Casolet al Guancialino di maiale emulsionato al vino rosso Teroldego Rotaliano con polenta e funghi. Sul fronte dei dolci, c’è l’originale Sicher Sacher, che richiama la famosa torta al cioccolato, e lo strudel di Nonna Elsa mentre il Brezdel della Val di Non, tipico dolce della tradizione contadina, semplice e genuino, viene servito caldo ogni giovedì a colazione.

A rendere l’esperienza ancora più speciale è la carta vini del Pineta, ricchissima, curata direttamente dal sommelier e co-proprietario Andreas Sicher: include vini nazionali ma anche tedeschi, francesi, austriaci, con una predilezione sostanziale per i prodotti del territorio trentino. Per esempio, le interessanti proposte dell’azienda vitivinicola Dorigati, con sede a Mezzocorona (TN) o quelle del piccolo vignaiolo winemaker di Coredo, Nicola Blasi. Oltre ad aver ricevuto premi e certificazioni, i vini e gli spumanti trentini vengono prodotti con una crescente attenzione alla salvaguardia del territorio e alla coltura con tecniche biologiche e biodinamiche. Il Pineta organizza serate di degustazione di vini del Trentino nella Cantina del Pineta, curate dallo stesso Andreas. Immerso nel verde della Val di Non, a circa 900 metri di altitudine, il Pineta Nature Resort è più di un semplice luogo di villeggiatura: è un rifugio ispirato alla natura, alla quiete e all’energia della montagna. Qui, ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, il tempo rallenta e il benessere si tinge di verde. Il Pineta Nature Resort è un hotel diffuso che parla il linguaggio della sostenibilità: ogni scelta architettonica, ogni dettaglio, riflette un profondo rispetto per l’ambiente e per la bellezza autentica del territorio. Gli chalet, costruiti secondo i principi della bio-architettura, si fondono con il paesaggio, regalando la possibilità di vivere un soggiorno intimo, circondati dalla bellezza. Si può scegliere di alloggiare in una romantica baita in legno nel cuore del bosco, dove la natura è come un quadro che si ammira da ogni finestra e il silenzio è un compagno fidato. Oppure lasciarsi coccolare nelle suite degli chalet: dallo Chalet del Bosco allo Chalet Verdes, passando per lo Chalet Alpino, ogni spazio è un invito alla quiete, al calore e alla bellezza profonda delle cose vere.

Al Pineta, il benessere non è un lusso, ma uno stile di vita: autentico, essenziale, profondamente naturale. Un ritorno all’equilibrio, cullati dal profumo del bosco. Al centro del resort – fisicamente e simbolicamente – si apre un piccolo gioiello di 1.200 metri quadrati: la Pineta Nature SPA, uno spazio dove mente e corpo possono finalmente allentare ogni tensione. Dopo una giornata tra boschi e sentieri, tra camminate o escursioni in e-bike, è il luogo ideale per ritrovare equilibrio, lasciarsi avvolgere dal calore e recuperare la quiete. L’esperienza si snoda tra idromassaggi interni ed esterni riscaldati, la spettacolare Infinity Pool con vista sulle Dolomiti di Brenta, saune aromatiche, bagno turco, laconicum romano, grotta del fieno, docce sensoriali, percorso Kneipp, pediluvi e una piscina da 15 metri per il nuoto lento o il relax assoluto. Anche i più piccoli trovano il loro angolo di tranquillità, in una vasca riscaldata pensata per loro o per chi desidera semplicemente lasciarsi cullare nell’acqua calda. E c’è un luogo, al Pineta Nature Resort, dove il tempo si distende e ogni respiro si fa più profondo. Lì dove ci si rilassa dopo la sauna, dove il sole accarezza la pelle e lo sguardo si perde tra le nuvole e il cielo, nasce il nuovo anfiteatro: completamente ripensato, torna a essere il fulcro vivo della struttura, un piccolo teatro naturale dedicato al silenzio, alla luce, al benessere. Con lettini immersi nel verde e un idromassaggio open air, è lo spazio ideale per lasciarsi andare, sorseggiare quiete, ascoltare il proprio respiro. Una novità che racconta, ancora una volta, la filosofia del Pineta Nature Resort: ritrovare sé stessi, nella semplicità delle cose vere.

Al Pineta Nature Resort, la natura si fa respiro, energia, ascolto. Qui, il percorso verso la longevità è autentico e nasce dal contatto diretto con l’ambiente e dalla competenza degli operatori, senza bisogno di tecnologie o macchinari: è la natura stessa a guidare il benessere, amplificandone i benefici in modo spontaneo e profondo. Il programma Pineta Nature Therapy, incluso nel soggiorno, è un format settimanale di benessere e longevity, pensato per chi cerca esperienze che rigenerano in profondità, coinvolgendo tutti i sensi. Un format che unisce movimento, natura, respiro, acqua, calore e alimentazione, creando un equilibrio perfetto tra energia e relax: dai 7.000 passi quotidiani al forest bathing, dalle pratiche di yoga e meditazione all’aperto alle passeggiate consapevoli, dalle esperienze con maestro di sauna fino ai massaggi nel cuore del bosco, dalle piscine calde alla cucina leggera, territoriale e funzionale al benessere. L’immersione nella natura, il silenzio, l’aria pulita e l’assenza di distrazioni tecnologiche contribuiscono a ridurre lo stress e a migliorare l’umore, favorendo un equilibrio duraturo tra corpo e mente. Ilbenessere olistico diventa così un viaggio che unisce movimento e ascolto, sole e ombra, voce interiore e paesaggio: un ritorno alla semplicità più autentica, quella che fa bene davvero e che lascia un segno nel tempo. Il Pineta si raggiunge in auto con l’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita di Trento Nord o Bolzano Sud. In treno con la linea ferroviaria Bologna-Brennero, alla stazione di Trento si cambia e si prosegue con la Ferrovia Elettrica Trento Malè fino a Dermulo e da qui c’è la navetta gratuita del Resort (su prenotazione).

Tariffe: a partire da euro 160 a notte a persona in camera doppia (Camera Comfort Betulla) con pensione ¾