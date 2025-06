POOL THERAPY, L’ABBRACCIO LIQUIDO CHE RIDEFINISCE IL BENESSERE

Nuove coordinate di viaggio per un’estate a tutto blu. Itinerari che parlano di calma e immersione sensoriale. Destinazioni in cui l’acqua diventa protagonista assoluta di esperienze rigeneranti, dove il ritmo si fa lento e il silenzio un bene prezioso. E il piacere più grande è, semplicemente, fermarsi. Un invito a lasciarsi avvolgere dalle mille sfumature di blu, azzurro, celeste e turchese, a immergersi nell’acqua come gesto primordiale di rinascita, a riconquistare uno spazio intimo e vitale in cui il corpo e la mente ritrovano armonia. Immersi nelle acque di una scenografica piscina open air si può godere dello spettacolo più bello: quello del tempo che, finalmente, si ferma. Che sia un soggiorno attivo tra i boschi o una fuga rilassante in luoghi silenziosi, ecco alcuni indirizzi per ritrovare sé stessi, abbandonare le tensioni quotidiane e lasciarsi semplicemente andare alla piacevolezza dell’acqua. Perché la vera vacanza, oggi più che mai, è quella che riconcilia con la natura che ci circonda e con il tempo di qualità, meglio se in compagnia di una piscina fuori dal comune, dove tuffarsi per riscoprirsi.

ALPIN PANORAMA HOTEL HUBERTUS

A Valdaora, nell’Alta Pusteria, c’è un rifugio da sogno per chi cerca benessere a contatto con la natura: l’Alpin Panorama Hotel Hubertus. Questo cinque stelle sospeso tra le Dolomiti è celebre per il suo straordinario mondo acquatico: ben otto tra piscine indoor e outdoor offrono un’esperienza sensoriale che unisce design, vista panoramica e relax. Icona dell’hotel è la Sky Pool: lunga 25 metri, riscaldata e con fondo in vetro, è sospesa a 12 metri dal suolo e regala la sensazione di galleggiare nel vuoto, tra terra e cielo, mentre l’acqua a 33°C abbraccia corpo e mente. Il viaggio nell’acqua continua nella spettacolare Sky Spa Heaven & Hell, la piattaforma aerea che alterna vasche idromassaggio “celestiali” a un’area “infernale” con saune, docce ghiacciate e vasca fredda, per un’esperienza termale unica, diventata virale sui social. L’Alpenreych Spa di 7.000 mq include anche 8 saune tematiche, sale relax e speciali trattamenti per il viso e per il corpo. Per chi cerca emozioni tra le nuvole e l’acqua.

Tariffe: da 225 euro per persona a notte, con pensione ¾

HOTEL WEISSES KREUZ

ADULTS ONLY

Nel cuore di Burgusio, piccolo borgo dell’Alta Val Venosta, sorge l’Hotel Weisses Kreuz – Adults Only, un elegante rifugio di charme dove il passato si fonde con il design contemporaneo. La sua vera anima si svela nella spettacolare AUREA MEA Spa, oasi di pace di 1.300 mq, pensata per offrire un’esperienza di relax autentica e profonda. Fiore all’occhiello della Spa è la piscina a sfioro panoramica: riscaldata tutto l’anno e lunga 20 metri, regala una vista mozzafiato sull’Abbazia di Monte Maria, sui vigneti della valle e sull’imponente massiccio dell’Ortles, la vetta più alta dell’Alto Adige. Un tuffo nel silenzio e nella bellezza, circondati dalle montagne. Accanto, un idromassaggio esterno, saune aromatiche al cirmolo e all’abete, una silence lounge con lettini ad acqua riscaldati e un giardino d’inverno con vetrate panoramiche completano l’esperienza sensoriale. A rendere tutto ancora più speciale, i rituali benessere a base di erbe alpine e arnica e le esperienze nella Private Spa per due.

Tariffe: a partire da 260 euro a notte per due adulti in una stanza doppia con prima colazione

HOTEL GNOLLHOF – MYSTIC PLACE DOLOMITES

Un rifugio dell’anima nascosto tra i boschi di Gudon-Chiusa, in Alto Adige. Qui, dove la natura detta i ritmi e il silenzio diventa compagno prezioso, ecco l’Hotel Gnollhof – Mystic Place Dolomites: un luogo che invita alla quiete, alla contemplazione e a ricercare un profondo benessere interiore. Il cuore pulsante dell’esperienza è la piscina infinity riscaldata, sospesa sul panorama incontaminato della Valle Isarco: un tuffo nell’azzurro con lo sguardo che si perde tra i prati verdi, i boschi e le altissime cime delle Dolomiti. Un’immersione totale nella pool therapy, dove acqua, cielo e silenzio si fondono in un abbraccio rigenerante. Tutto al Gnollhof è pensato per offrire una vacanza autentica e personalizzata: dalle 54 camere e suite panoramiche, con ampie vetrate affacciate sullo skyline alpino, ai percorsi benessere della spa. Dopo una nuotata rilassante, si può scegliere tra la sauna panoramica finlandese, il bagno turco classico o salino, oppure abbandonarsi ai trattamenti beauty firmati Comfort Zone.

Tariffe: a partire da 126 euro per persona con la ricca pensione ¾

NATURHOTEL LEITLHOF

Al Naturhotel Leitlhof di San Candido, in Val Pusteria, il benessere si vive in armonia con la natura. Il centro wellness di 3.000 mq è un’oasi rigenerante: la piscina esterna di 16 metri regala nuotate panoramiche mozzafiato, mentre quella interna invita al relax puro. Dopo le escursioni, ci si rigenera tra saune finlandesi, alle erbe e bagni di vapore, oppure nella vasca Onsen riscaldata a 40°C, ispirata alle terme giapponesi. Per stimolare circolazione e sistema immunitario, ci sono anche il percorso Kneipp e le docce rinfrescanti. Trattamenti naturali, impacchi all’arnica, bagni al pino cembro e massaggi con pietre calde completano l’offerta di una SPA pensata per coccolare corpo e mente, in un luogo dove la sostenibilità incontra il lusso. Con vista.

Tariffe: a partire da 345 euro a notte per una camera doppia per due adulti con colazione

ROCCA D’ORCIA SUITES & VILLAS

Nel borgo senza tempo di Rocca d’Orcia, dove la storia incontra la poesia del paesaggio toscano, ecco Rocca d’Orcia Suites & Villas: un progetto di ospitalità diffusa firmato da Dolcevita Valdorcia, pensato per offrire un soggiorno autentico e raffinato, immerso nel fascino millenario della splendida valle toscana. Le 12 Suite, ricavate nell’antica canonica e negli edifici adiacenti alla chiesa di San Simeone, rappresentano il cuore del progetto. A queste si affiancano sei unità abitative indipendenti, dislocate e accessibili direttamente dalle vie del borgo. Il lusso, qui, è discreto, mai ostentato. L’elemento che cattura l’attenzione nella struttura centrale è la splendida piscina in travertino, perfettamente integrata nel paesaggio e circondata da giardini terrazzati e orti profumati. Da qui, lo sguardo spazia libero dalla Val d’Orcia al Monte Amiata: lo spettacolo è davanti agli occhi.

Tariffe: Suite a partire da 190 euro a notte a camera con prima colazione inclusa