TERRAZZA PANEVO DÀ IL BENVENUTO ALL’ESTATE

PanEVO il ristorante del Westin Palace Milano si prepara all’estate aprendo la sua terrazza con un nuovo menù e una nuova proposta di cocktail, e invita gli ospiti a immergersi in un’esperienza gastronomica autentica, dove tradizione e regionalità si fondono in un’atmosfera intima e raffinata. Qui, il pane fatto in casa e una selezione pregiata di olio d’oliva accompagnano piatti mediterranei reinterpretati con un tocco lombardo e contemporaneo.

Sapori leggeri e freschi si armonizzano con maestria grazie all’executive chef Moris La Greca, che celebra la stagionalità degli ingredienti per creare combinazioni di gusto sorprendenti. La suggestiva Terrazza PanEVO, un giardino pensile nel cuore di Milano diventa, per tutta l’estate, il luogo perfetto per cene all’aperto, aperitivi gourmet e cocktail raffinati, oltre a esclusivi eventi privati.

Tra le nuove proposte dell’executive chef Moris La Greca troviamo per iniziare: capasanta scottata, salsa di albicocche e aglio nero; giardiniera con verdure di stagione e hummus di peperoni; ricciola marinata con salsa di ceviche e mais chulpe. Come primo si spazia dalla fregola con il suo mosaico di mare ai ravioli con ripieno di fagiano, funghi e animelle; dagli gnocchi di patate con ragù nero di seppia e piselli al risotto asparagi e gamberi rossi.

Nell’offerta dei secondi figurano il filetto al pepe verde; piccione e fichi; triglia croccante, panure alle erbe e spuma di peperoncino rosso; carré di sogliola, burro e nocciola. Non mancano piatti classici come risotto alla milanese o la costoletta alla milanese con patate, rucola e pomodori.

La parte dolce è affidata alla giovanissima e talentuosa pastry chef Michelle Hu, che realizza dei dessert estremamente speciali: pavlova alle pesche e tè Earl Grey; sfera di basilico, spuma di cetriolo, limoni fermentati e piselli freschi; caglio di cocco con misticanza di rabarbaro, fragole e ravanelli. Nuovissima anche la drink list, che segue il fil rouge della Dolce Vita, con cocktail dedicati ad una città italiana, un viaggio tra le mete estive preferite dai milanesi, dalla Liguria alla Puglia, fino alla Costiera.

Rinnovata negli arredi dallo studio Reveria, questa oasi di gusto è avvolta dal verde rigoglioso di piante aromatiche e da un profumato gelsomino, creando un ambiente dal fascino irresistibile. Terrazza PanEVO accoglie chiunque desideri assaporare la genuinità e la qualità della cucina tradizionale, offrendo un angolo di natura nel cuore della città. Grazie a un ingresso indipendente con ascensore esterno dedicato, è facilmente accessibile.

Terrazza PanEVO è aperta tutte le sere dalle 19:00 alle 23:00