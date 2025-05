AQUAZZURA BAR, TEQUILA BAR A ROMA

Chi poteva immaginare che una vacanza in Grecia sarebbe stata provvidenziale per la nascita di un nuovo place to be a Roma, l’Aquazzura Bar nel Giardino Segreto dell’Hotel de Russie, storico Rocco Forte Hotel di Roma? L’Aquazzura Bar è il nuovissimo tequila bar in un ambiente sofisticato che ricorda l’isola di Capri, che nasce da un’unione tra l’inconfondibile estetica del brand di moda e l’eleganza di uno storico hotel. È il frutto dell’intuizione di Lydia Forte, group director of food & beverage di Rocco Forte Hotels, società di alberghi di lusso fondata nel 1996 dal nonno, Sir Rocco Forte, e Edgardo Osorio, fondatore e direttore creativo di Aquazzura, un brand di calzature di lusso.

“Edgardo e io abbiamo immaginato l’Aquazzura Bar durante una vacanza in Grecia, rilassati, sorridenti, circondati da amici, e abbiamo cercato di catturare quell’atmosfera” racconta Lydia Forte. “L’essenza del nostro mestiere è rendere felici le persone, accogliendo ogni ospite e donando loro il buon umore con un pizzico di magia. Il segreto è nei piccoli dettagli: il saluto cordiale del barman, la linea elegante del bicchiere, il tintinnio del ghiaccio, l’armonia equilibrata del sapore del cocktail, i suoni e i profumi del giardino. Eppure, ciò che davvero rimane è una sensazione che si trasforma, infine, … in un bel ricordo di quella sensazione”.

Per regalare quella sensazione di un aperitivo in vacanza senza mai lasciare la Città Eterna, l’Aquazzura Bar rimarrà aperto al pubblico solo durante la bella stagione, da aprile ad ottobre, dal tardo pomeriggio fino al dopocena. A rafforzare ulteriormente quella sensazione ci sono le tende e gli ombrelloni a doppio motivo, i due pattern distintivi di Aquazzura: all’esterno le righe bianche e nere, mentre all’interno prende vita la fantasia di Secret Garden, che si fonde in armonia con la natura e l’architettura del “Giardino Segreto” dell’Hotel de Russie. Le incantevoli piastrelle portoghesi, dipinte a mano, riproducono delicati motivi di limoni e adornano il bar in omaggio ai leggendari agrumeti italiani della Costiera, che vengono ripresi anche dai graticci verdi e alberi di limoni nei vasi a righe. L’arredamento è completato dagli eleganti mobili da esterno in ferro battuto come i tavoli con i piani di marmo, e le sedie e i divani con comodi rivestimenti azzurri, decorati con tanti morbidi cuscini. “Ho sempre avuto una vera passione per l’interior design e l’arte del ricevere” continua Edgardo Osorio. “Per me ospitare è un atto d’amore; quando organizzo una cena ci tengo che sia tutto impeccabile e definito in ogni minimo dettaglio, creando un’esperienza unica per i miei invitati: dalla musica al cibo, fino all’allestimento della tavola. È sempre stato un mio sogno traslare il mondo di Aquazzura in uno spazio dedicato all’ospitalità”. Osorio è riuscito a trasmettere nel brand, fondato nel 2012 a Firenze, la sua forte passione per il design contemporaneo. L’ananas dorato, scelto come logo del brand, è un simbolo di ospitalità e bellezza, ma è anche considerato un portafortuna in diverse culture. Il nome “Aquazzura”, invece, è ispirato dalle acque cristalline dell’isola di Capri, l’isola preferita del designer. E poi, nel 2022 è stata presentata la lussuosa collezione Casa: quattro linee di tableware ispirate alla passione di Edgardo Osorio per l’interior design e per l’art de la table.

Il menù dei cocktail riflette la rinomata passione di Edgardo per la tequila, proponendo una serie di Aquazzura Signatures come Edgardo’s Margarita (Tequila Blanco, Cointreau e Grand Marnier, succo fresco di lime e frutta di stagione), servito in bicchieri agave realizzati a mano, o Roman Aurora (Reposado invecchiato in botti di rovere, arricchito dalle calde note del pepe di Timur, e un tocco finale di Champagne), o semplicemente Margarita del mese. Altri drink interessanti da segnalare sono Agave Nero (Fortaleza Blanco, Montelobos Espadin, liquore al caffè, espresso), Negroni Sfumato (Montelobos Espadín Mezcal, vermouth rosso, Campari) e Kiss of Fire (Don Julio Blanco, Bruxo Mezcal, tamarindo, pompelmo, peperoncino). La drink list non sarebbe completa senza una vasta selezione di tequila e mezcal.

Per accompagnare i cocktail, gli ospiti possono assaggiare una ricercata selezione di tapas ideata dallo Chef Fulvio Pierangelini, creative food director di Rocco Forte Hotels, servita sulla pregiata collezione di porcellane Aquazzura Casa per una nuova esperienza gastronomica. Sfiziosi i Piccoli tacos ripieni di pomodoro e basilico, astice con mango e peperoncino o tartare di manzo con ostriche. Sono da assaggiare anche gli spiedini di polpo grigliato con chimichurri, il cubo di patate con yogurt e caviale Oscietra e la frittura di platano con guacamole.

Se qualcuno ha voglia di dolce, ci sono gli imperdibili churros con cioccolato criollo speziato. Si capisce che questo nuovo l’Aquazzura Bar potrebbe essere definito l’essenza della Dolce Vita brillante e contemporanea, un ambiente sofisticato dove sorseggiare un cocktail raffinato, anche perché è nato nell’anno che celebra il 25° anniversario dell’Hotel de Russie, un iconico indirizzo Rocco Forte Hotels della Città Eterna.