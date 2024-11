VIA STAMPA, IL BISTROT MILANESE FARM TO TABLE

Decretata solo pochi giorni fa capitale del benessere e della qualità della vita, Milano, città multietnica, inclusiva e assertiva, non è soltanto il punto di riferimento per la moda, il design e la grande ristorazione, ma il capoluogo più vivibile, accogliente e dinamico secondo la classifica stilata da Italia Oggi e Ital Communication in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Per il 34esimo report “Main Street Across the World”, via Montenapoleone scalza addirittura, e per la prima volta, la Upper 5th Avenue a New diventando la via commerciale del lusso più costosa al mondo. Città del futuro, dove il passato si fonde con il presente creando un mix di tradizione, storia e modernità, Milano ritrova la sua identità e l’anima dei quartieri grazie a nuove aperture fondate sulla passione per il cibo giusto.

Il bistrot di Via Stampa, nel cuore del quartiere meneghino del Carrobbio, è senza dubbio l’indirizzo giusto del buon vivere e della qualità sostenibile. Artefice di questo luogo tailor- made, Marco Guzzetti che poco più di un anno fa ha dato forma al suo progetto e alla sua idea di ristorazione: un bistrot che fosse un luogo di ritrovo e convivio dove coesistono insieme una cucina autentica, un bar à vin e un forno di quartiere. Una proposta completa, vera e stagionale in grado di incontrare tutte le esigenze di chi vive o visita il capoluogo lombardo. L’anima del bistrot milanese è costruita sulla forte personalità di Marco: ventotto anni e una Laurea in Comunicazione ha amato, sin da bambino, la campagna e la vita agricola con tutti i suoi prodotti e il succedersi della stagionalità. Vignaiolo in Liguria con l’azienda agricola Podere del Maro situata tra il mare e le alpi in provincia di Imperia, coltiva quattro ettari a vite e ulivo ponendo particolare attenzione alla conservazione della biodiversità e assecondando il naturale divenire del vino, nelle annate migliori, produce anche l’olio extra vergine di oliva monocultivar taggiasco da ulivi d’altura.

Via Stampa racconta il pensiero e la mente curiosa di Marco Guzzetti attraverso i piatti realizzati dallo chef siciliano Danilo Bonanno; una cucina concreta, dai sapori decisi che pone particolare attenzione alla qualità della materia prima. Un’ode alla micro stagionalità, farm-to-table e nose-to-tail. Pane, dolci e pasta fresca sono prodotti con farine integrali e non raffinate, lievito madre e zuccheri non raffinati nel laboratorio ricavato all’interno del bistrot. Mosso dalla convinzione che “un semplice pezzo di pane può cambiare il mondo”, Marco Guzzetti ha deciso di ampliare l’offerta per il pubblico integrando il locale con un piccolo laboratorio di panificazione e pasticceria.

Così come il bistrot, anche il forno di Via Stampa rappresenta la cultura e lo stile milanesi contaminata dalla tradizione delle bakery nordiche. Quaranta coperti a pranzo, altrettanti a cena, un menu per il pranzo che interpreta la necessità di un pasto leggero, veloce di gusto e tre proposti per la cena: menu degustazione orti (58 €), menu degustazione cascine (67 €), menu degustazione acque (62 €).

Zucca violina, agrodolce, cren e grano saraceno; pan brioche, scampo marinato e burro al ginepro; carnaroli al burro acido, marsala, cappero di salina e caffè; funghi, mandorla, miso, tuorlo d’uovo; tagliatella al ragù bianco di cortile o ditalini di farro, patate, cozze e nepitella sono alcune delle proposte di un’offerta in continua trasformazione, perché qui tutto segue il fluire delle stagioni e la disponibilità dei piccoli fornitori.

Via Stampa è un luogo con un punto di vista privilegiato sul centro di Milano ma al contempo lontano dai suoi ritmi frenetici dove poter gustare oltre al pranzo e alla cena, anche una buona colazione e un ottimo aperitivo. In un’atmosfera informale e rilassata dove è possibile leggere o lavorare, da mercoledì a venerdì, dalle 8:00 alle 12:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 12:00 si può scegliere tra una selezione di caffè e tè pregiati da abbinare a dolci lievitati e non, o – per chi lo gradisce – alcune proposte salate.

L’aperitivo è servito da mercoledì a domenica, dalle 18 alle 00 nel bar à vin ospitato nella prima sala del bistrot accanto al bancone, ritrovo ideale anche per il dopocena. Un’ ampia selezione di etichette, vini pensati, frutto del gusto di Marco Guzzetti e di artigiani appassionati che amano il loro territorio tanto da restituirne un’immagine pura.