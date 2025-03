LA MERENDA DI PASQUA AL CARUSO NUOVO BISTROT

Dalla Campania alla Lombardia, da Vico Equense a Milano. Assaggiare la colomba e altre leccornie di Gennaro Esposito e dei suoi chef e pastry chef è piacere puro per il palato annullando le distanze geografiche, è degustare la tradizione campana più rigorosa ed elegante nelle affascinanti sale del Caruso Nuovo Bistrot, ospitato all’interno del Grand Hotel et de Milan, iconica e storica location in pieno centro città. La proposta per la prossima festività si chiama Merenda di Pasqua, dal 1° al 20 aprile, ed è pensata e voluta da Gennaro Esposito, dal pastry chef Matteo Ravallese e dallo chef Francesco Potenza.

Una merenda golosa e raffinata, composta da colomba, pastiera e altre specialità campane. Ad accompagnare questi grandi classici ci saranno anche il casatiello, il tarallo napoletano e il babà. La colomba è quella propria della tradizione, con scorze di arancia candita, miele, buccia di arance fresche, vaniglia, e un rivestimento di mandorle e codette di zucchero. La lievitazione naturale di 36 ore dona un impasto poroso e soffice per un profumo avvolgente e intenso; ne risulta un gusto elegante e deciso.

La pastiera, invece, lega tutta la regione campana; al Caruso Nuovo Bistrot, per merito del pastry chef Matteo Ravallese e dello chef Francesco Potenza, arriva la ricetta di famiglia della nonna di Ravallese per una preparazione che inizia dalla cottura del grano, per circa tre ore, insieme a latte, burro, zucchero, cannella, vaniglia, arancia e limone. Alla crema di grano cotto si aggiunge poi la ricotta di bufala di Battipaglia, e i canditi di arancia preparati dalla brigata. Sopra, a chiudere, la lavorazione con le strisce di pasta tipica, che leggenda dice debbano essere sette, come il numero di ceste che le mogli dei pescatori portavano come dono propiziatorio nei tempi antichi. Una proposta accompagnata da una selezione di miscele di tè Babingtons, pensata per abbinarsi ai sapori campani, un calice di Champagne Perrier Jouet Grand Brut o, ancora, uno spritz.