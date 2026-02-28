PATRICK QUARTA, “UNA” RAFFINATA MILANESITÀ

Il talento non conosce età o, perlomeno, quest’ultima non è una discriminante. Ne sono evidenza le raffinate mani della classe 1998 di Patrick Quarta, giovane e preparato chef de Il Cairoli Restaurant, anima gastronomica dell’UNA Hotels Cusani Milano. La passione di Patrick è già evidente della sua giovinezza e diventerà, in relativamente poco tempo, la sua scelta professionale. Dopo studi specifici il nostro approfondisce la sua formazione attraverso corsi specialistici, tra cui cucina molecolare e pasticceria moderna, consolidando una visione tecnica e contemporanea del mestiere.

La prima esperienza significativa arriva allo Sheraton Diana Majestic di Milano, dove sviluppa versatilità e solidità operativa in un contesto alberghiero di alto livello. Determinato a confrontarsi con la scena gastronomica internazionale si trasferisce a Parigi, dove trova impiego al Marriott Opéra, ma il suo percorso verso la posizione di chef de partie viene però interrotto dalla pandemia.

Rientrato in Italia, intraprende una nuova fase professionale al fianco di Andrea Berton presso il Forte Village in Sardegna, per poi entrare stabilmente nel ristorante milanese dello chef. Durante questa esperienza affina tecnica, precisione e organizzazione, consolidando metodo, rigore e capacità di coordinamento della brigata. Il resto è storia d’oggi, con il suo approdo a ‘Il Cairoli Restaurant’, dove ricopre dapprima il ruolo di sous-chef e poi quello di chef di cucina, guidando la brigata e sviluppando una proposta gastronomica che unisce tecnica, disciplina e identità personale.

Ma Patrick Quarta va oltre, rendendo omaggio alla tradizionale cucina meneghina che interpreta, nelle sale proprie di ambiente raffinato e accogliente con una vista privilegiata sull’austero ed elegante Castello Sforzesco, con totale rigore: sono le eccellenze del Risotto con medaglione di ossobuco, le Costolette alla milanese e i Mondeghili, solo per citarne alcune. In verità andrebbe provato tutto il menù, senza dimenticare le proposte dolci per chiudere degnamente l’esperienza salata. Non mancano neppure proposte di pesce e ricette adatte anche a uno stile di vita vegetariano. Quale il filo conduttore di questi piatti? Le materie prime fresche di qualità selezionate in base alla stagionalità, esaltate dal talento delle mani del giovane chef.

Cover: Patrick Quarta